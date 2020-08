vor 53 Min.

Irland und Schottland in Höchstädt

Andy Lang begeistert zum wiederholten Mal

Was braucht man mehr als einen lauen Sommerabend, viele erwartungsvolle und fröhliche Menschen und einen Sänger, der von Irland und Schottland so singt, dass es allen zu Herzen geht?

Zum vierten, aber sicherlich nicht zum letzten Mal, ist Andy Lang mit Harfe und Gitarre in Höchstädt. Er singt über Connemara, ein Ort in Irland, an dem die Traditionen überall zu spüren sind. Er singt eine schottische Ballade von Dougie MacLean, „Caledonia“ heißt sie und ruft, nach Schottland zu kommen. Caledonia ist der lateinische Name für Schottland. In seinem Lied „Cara“ schlägt er die Brücke zu Pfarrer Wolfram Schrimpf, der als Italienisch-Kenner die Übersetzung „Freund“ kennt. Das irische Wort hat die gleiche Bedeutung.

In seinem Lied „Circle of friends“ spricht er allen aus dem Herzen, da wir unsere Freunde in diesen ganz besonderen Zeiten viel zu selten und wenig sehen durften. Das erste Konzert in diesem Sommer im Stadtpark geht nach 90 Minuten mit einem irischen Segenslied zu Ende und in den Besuchern schwingen die Klänge und Melodien noch lange nach, als sie nach Hause gehen. (pm)

