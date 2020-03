Jürgen Frank ist im Amt bestätigt

Plus Der amtierende Bürgermeister in Blindheim erhält 73,1 Prozent aller Stimmen.

Weil es so viele Briefwähler wie noch gar nie gab, mussten Jürgen Frank und Walter Ritter fast zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale noch auf ihre Ergebnisse warten. Beide waren sie im Höchstädter Rathaus und harrten der Dinge. Dann endlich gab Wahlleiter Achim Oelkuch auf der Treppe bekannt: „Herzlichen Glückwunsch: Herr Frank, Sie sind wiedergewählt.“ Von 1080 gültigen Stimmen fallen 790 auf den amtierenden Rathauschef, sein Herausforderer Walter Ritter erhielt insgesamt 290.

73,2 Prozent für Jürgen Frank in Blindheim

Somit bleibt Frank mit 73,2 Prozent weiter Bürgermeister in Blindheim. „Und am Montag bin ich um 8 Uhr wieder im Rathaus“, sagte er lachend. Er freue sich sehr, auch über das deutliche Ergebnis. „Ich bedanke mich bei allen Wählern“, so Frank.

Er sei zwar durchaus davon ausgegangen, dass er wiedergewählt werde, aber ein komisches Gefühl sei es mit Gegenkandidat dann doch gewesen. „Stimmung kann man nicht beurteilen. Deshalb freut es mich, dass es so klar ist.“

Das sagt Gegenkandidat Walter Ritter

Konkurrent Walter Ritter sagte am Sonntag: „Ich bin jetzt 100 Kilo leichter. Ein großer Druck ist weg. Ich werde mich dann im Gemeinderat richtig einsetzen.“

