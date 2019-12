31.12.2019

Kein Feuerwerk bei Kirchen und Fachwerk

Lauingen warnt vor erhöhter Brandgefahr

Die Stadt Lauingen hat auf die bundesweit geltende Verordnung über das Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Fachwerkhäusern, Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen hingewiesen. Die Stadtverwaltung Lauingen (Donau) weist daraufhin, dass diese Regelung den gesamten Innenstadtbereich der Stadt, aber auch Fachwerkhäuser in den Stadtteilen betrifft. Es wird deshalb an die Vernunft aller Lauinger appelliert, die die notwendige Vorsicht beim Abbrennen der Feuerwerkskörper zum Jahreswechsel walten zu lassen. (pm)

