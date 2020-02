vor 21 Min.

Komplizierte Frage beim Bürgerentscheid: „Nein“ heißt „Ja“

Die Fragestellung in Lauingen ist nicht ganz einfach. Wie Sie "richtig" abstimmen.

Von Jonathan Mayer

Die Frage, über die die Lauinger Bürger am Sonntag, 1. März, abstimmen müssen, kommt kompliziert daher. Sie umfasst stolze elf Zeilen in unserer Zeitung:

„Sind Sie dafür, dass der zustimmende Beschluss zu den Nutzungsvorschlägen der Hahn-Gruppe – Hahn Fonds Invest GmbH zur Entwicklung der von dieser erworbenen Grundstücke im Bereich des Gewerbegebiets ‚Dillinger Straße-Nord‘ aufgehoben und das daraus resultierende Bebauungsplanverfahren zur Ansiedlung eines Einkaufszentrums eingestellt wird?“

Beim Bürgerentscheid in Lauingen gibt es ein Quorum

Für die Bürger heißt das konkret: Wer für den Bau des Einkaufszentrums ist, stimmt mit „Nein“. Wer dagegen ist, kreuzt „Ja“ an.

Am Ende entscheidet aber nicht allein die Mehrheit. Damit der Bürgerentscheid gültig ist, muss ein Quorum erfüllt sein: Die Mehrheit der Stimmen muss mindestens 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten betragen. In Lauingen dürfen rund 8500 Menschen beim Bürgerentscheid einen Haken setzen. Rein rechnerisch müssten also mindestens 1700 Personen „Ja“ ankreuzen, damit das Einkaufszentrum verhindert wird. Diese Zahl aber schwankt je nach Anzahl der stimmberechtigten Bürger in der Stadt zum Zeitpunkt der Abstimmung. Wird das Quorum nicht erreicht, liegt die Entscheidung erneut beim Stadtrat. Bei der letzten Abstimmung zu dem Thema im Juli vergangenen Jahres stimmten 13 Räte für das Projekt, zehn sprachen sich dagegen aus.

Für alle Briefwähler gilt übrigens: Bis Freitag vor der Abstimmung, also bis zum 28. Februar, können die Unterlagen beantragt werden. In Ausnahmefällen geht das auch noch bis zum Abstimmungstag um 15 Uhr.

