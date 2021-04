Küssen Sie sich doch auch mal wieder

Endspurt unserer Kuss-Aktion zum Gedenken an Prince

Liebe Leser, vielen, vielen Dank für die großartigen Kussbilder, die wir bereits erhalten haben. Im Lauf dieser Woche wollen wir alle veröffentlichen. Den Anfang macht das goldige Igelbild, das uns eine Leserin aus Wertingen zugeschickt hat: Die kleine Verena küsst ihren großen Bruder Matthias bei einem Faschingsball.

Haben Sie auch so ein goldiges Kussbild daheim im Album? Oder ein brandaktuelles auf dem Handy? Wir freuen uns über jedes Bild mit Kuss, egal, ob Fasching, Hochzeit, Party, oder einfach so, egal, wie alt das Bild ist. Aber Küssen ist gesund, macht gute Laune – und einen ganz besonderen Anlass für unsere Aktion gibt es auch. In dieser Woche vor genau fünf Jahren ist der US-Sänger und Schauspieler Prince gestorben. Einer seiner großen Hits war „Kiss“. Daran wollen wir mit unserer Kuss-Aktion erinnern.

Ja, ein Bussi darf es auch sein. Wir freuen uns über jede Zusendung per Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder an Donau-Zeitung, Redaktion, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Bitte schicken Sie uns per Mail immer das Originalbild wegen der Auflösung. Und wenn Sie ein neues Kussbild machen möchten – beachten Sie die geltenden Corona-Regeln.

Denken Sie aber bitte vor allem an Ihre Adresse und Telefonnummer, damit wir Sie bei Rückfragen zurückrufen können. Einsendeschluss ist Donnerstag, 22. April, 12 Uhr. (corh)