25.09.2020

Kurs für „starke Eltern“ und ihre Kids

Jetzt beim Kinderschutzbund anmelden

Ab 15. Oktober startet wieder ein Elternkurs des Kinderschutzbundes „Starke Eltern – starke Kinder“ in Dillingen. An sieben Donnerstagen von 18.30 bis 21 Uhr treffen sich Eltern, die Interesse haben, über Erziehungsfragen nachzudenken und sich mit anderen Mamas und Papas auszutauschen. Die Kursleiterinnen Gabi Titze und Nicole Schwab unterstützen die Eltern dabei, ihre Werte und Wünsche in der Erziehung zu formulieren. Ein wichtiger Teil des Kurses ist das Miteinanderreden in der Familie. Die Teilnehmer lernen die gewaltfreie Kommunikation kennen, die Ich-Botschaften und das einfühlsame Zuhören. Dadurch können Eltern ihre Kinder besser verstehen und unterstützen. Das verbessert und entspannt oft das Klima in der Familie, heißt es in der Pressemitteilung.

Wichtige Inhalte sind außerdem das Thema Grenzen setzen und der Umgang mit Wut und Konflikten. Es wird auf eine wertschätzende Atmosphäre geachtet, in der weder der Zeigefinger erhoben wird, noch allgemeingültige Rezepte vermittelt werden. Der Kurs soll alle interessierten Eltern mit Kindern bis circa drei Jahren ansprechen. Wenn sich beide Elternteile zusammen anmelden, wird die Kursgebühr nur einmal fällig. Die Termine sind: 15./22. Oktober, 5./12./19. und 26. November und 3. Dezember. (pm)

per Mail: info@kindertherapie-wertingen.de oder telefonisch in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes jeweils Donnerstag von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 09071/727616.

