Angst vor der Delta-Variante: 2021 entfallen alle Bürgerversammlungen

Der Bayerische Gemeindetag hat sich abgestimmt. Die Pandemie lässt es nicht zu. Tobias Steinwinter, Vorsitzender im Landkreis Dillingen, erklärt alle Beweggründe.

Tobias Steinwinter, Kreisvorsitzender des Gemeindetages, teilt in einer Pressemitteilung mit, dass es auch im Jahr 2021 in den Kommunen keine Bürgerversammlungen geben wird. „In einer gemeinsamen Videokonferenz der Rathauschefs wurde insbesondere vor dem Hintergrund der derzeit nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Deltavariante entschieden, dass auch bis auf Weiteres keine Bürgerversammlungen im Landkreis Dillingen in Präsenzform stattfinden sollen.“

Grundsätzlich sind Städte und Gemeinden gemäß Art. 18 der Bayerischen Gemeindeordnung zur Abhaltung von mindestens einer Bürgerversammlung pro Jahr angehalten. Mit der Ergänzung der Gemeindeordnung um einem Art. 120b Abs. 1 wurde im Frühjahr durch den Landesgesetzgeber eine Regelung getroffen, die es den Gemeinden ermöglicht, in 2021 von dieser Pflicht abzuweichen.

Obwohl die Inzidenzzahlen derzeit im Kreis Dillingen niedrig sind

Der Landtag geht davon aus, dass in diesem Jahr allgemein ein dauerhaftes Infektionsrisiko gegeben ist, heißt es in der Pressemitteilung. „Aufgrund der derzeit niedrigen Inzidenzzahlen im Landkreis, haben sich die Bürgermeister intensive Gedanken gemacht, ob die Abhaltung einer Präsenzversammlung möglich erscheint und unter welchen Rahmenbedingungen dies von statten gehen könnte“, erläutert Tobias Steinwinter. Nach Abwägung aller Punkte sei man aber zu dem Schluss gekommen, dass es aus Gründen der Vorsicht um Umsicht sinnvoller sei, keine Präsenzveranstaltungen durchzuführen.

Das Risiko steigt mit den Reiserückkehrern

Zum einen sei es jetzt vor den Sommerferien überwiegend terminlich nicht mehr unterzubringen. Einige Themen und Projekte in den Kommunen würden zudem durch die bisherigen pandemiebedingten Einschränkungen auch nicht so weit fortgeschritten sein, um in diesem Monat überhaupt ausreichend informieren zu können. Zum anderen sei nach den Sommerferien – wie von den Fachleuten derzeit prognostiziert werde – durch Reiserückkehrer und der sich immer weiter ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus mit verstärkt auftretenden Infektionen zu rechnen. „Diesem vermeintlichen Risiko wollen wir unsere Bürgerinnen und Bürger nicht aussetzen“, betont Steinwinter.

Im vergangenen Jahr haben viele Bürgermeister statt der sonst üblichen Versammlung beispielsweise ein verstärktes Angebot an persönlichen Sprechzeiten eingerichtet.

Ebenso gab es ausführlichere Informationen in den Amts- und Mitteilungsblättern bzw. Präsentationen und Videos auf den Internetseiten. Damit konnten eine adäquate Kommunikation und Teilhabe zu ortspolitischen Themen angeboten werden. „Das Feedback der Bürgerschaft zu diesen Ersatzformaten war durchaus positiv, was mir viele Kolleginnen und Kollegen im Gespräch bestätigt haben“, so Steinwinter.

Im Frühjahr 2022 nachholen

Deshalb solle es auch dieses Jahr wieder verstärkt solche Angebote geben, um alle mit den notwendigen Informationen auf dem Laufenden zu halten. „Die Pandemie ist leider noch nicht vorüber und die derzeitigen Impfquoten lassen für den kommenden Herbst/Winter nach derzeitigem Stand nicht die erwarteten Fortschritte erkennen. Da wollen wir kein vermeidbares Risiko eingehen“, sagt der Kreisvorsitzende. Die Versammlungen sollen voraussichtlich im Frühjahr 2022 nachgeholt werden. (pm)