Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Dillingen sinkt deutlich

Allmählich nähert sich der Arbeitsmarkt im Kreis Dillingen dem Niveau vor der Krise an. Ein Problem könnte den positiven Trend bremsen

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Dillingen normalisiert sich weiter. „Erwartungsgemäß ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober nochmals deutlich gesunken. Aktuell sind im Landkreis Dillingen 1113 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 166 weniger als im September und 266 weniger als vor einem Jahr“, informiert Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Die Arbeitslosenquote im Landkreis liegt jetzt bei zwei Prozent, vor einem Monat waren es 2,3 Prozent und im Oktober 2020 genau 2,5 Prozent.

Der stärkste Rückgang der Arbeitslosigkeit ist bei den jungen Leuten

Richard Paul sagt: „Das Vorkrisen-Niveau haben wir zwar noch nicht ganz erreicht, wir nähern uns aber allmählich wieder an.“ Momentan liege der Landkreis Dillingen noch mit 179 Arbeitslosen über dem Wert aus dem Oktober 2019. Ebenso sei die aktuelle Arbeitslosenquote im Zweijahresvergleich um 0,3 Prozentpunkte höher. Abzuwarten bleibe allerdings, wie sich das weitere Pandemiegeschehen entwickelt.

Richard Paul Foto: Berthold Veh

„Auch die bestehenden Lieferengpässe in einigen Branchen könnten die momentan sehr positiven Tendenzen etwas bremsen“, berichtet Paul. Den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichne die Agentur bei den jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Arbeits-, Ausbildungs- und Studienbeginn bewirkten ein sehr deutliches Minus von 68 beziehungsweise 42,5 Prozent bei dieser Personengruppe. „Derzeit sind noch 92 Jugendliche arbeitslos gemeldet“, so der Agenturleiter weiter.

Hier in der Rosenstraße ist in Dillingen die Arbeitsagentur untergebracht. Foto: Berthold Veh





Im Oktober wurden 178 neue Arbeitsstellen gemeldet, 33 weniger als im September. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 32 Stellen (plus 21,9 Prozent) mehr gemeldet. Arbeitsuchende können aus 902 freien Arbeitsstellen wählen. Dies sind 40 beziehungsweise 4,6 Prozent mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit plus 323 bzw. 55,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Lagerwirtschaft, Verkauf, Maschinenbau, Schweißtechnik, Bauelektrik, spanende Metallbearbeitung, Altenpflege, Büro- und Sekretariatskräfte, Kraftfahrzeugtechnik und Maschinen- und Anlagenführer. Fast 80 Prozent der offenen Stellen sind für Fachkräfte oder Akademiker ausgeschrieben. Dagegen hat beinahe die Hälfte der Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung.

Viele Firmen nutzen das Kurzarbeitergeld

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist von September auf Oktober 2021 leicht gestiegen. Bisher wurden im Landkreis Dillingen für den Oktober vier Anzeigen von Arbeitgebern für acht Beschäftigte eingereicht. Im September waren keine Anzeigen eingegangen. (pm) Foto: dpa