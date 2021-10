Kreis Dillingen: Diese Bahnübergänge sollen nach und nach weg

Plus Ohne Blinklichtübergänge könnten die Züge auf manchen Stellen schneller fahren. Im Kreis Dillingen gibt es noch einige davon.

Bei der Mobilitätskonferenz im Dillinger Landratsamt stand die Donautalbahn im Mittelpunkt. Manuel Rosner von der Deutschen Bahn stellte vor, welche sogenannte Blinklichtübergänge in den nächsten Jahren wegfallen sollen.