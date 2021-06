Landkreis Dillingen

Mehr Menschen im Wald - wie reagiert das Wild?

Spaziergänger, Sportler - immer mehr Menschen sind auch im Kreis Dillingen im Wald unterwegs. Was macht das mit dem Wild?

Plus Immer mehr zieht es in die Natur. Was halten die Jäger davon? Die Kreisjägervereinigung Dillingen ist sich da einig.

Von Cordula Homann

Im Mai hat die Jagdsaison begonnen, parallel zieht es immer mehr Menschen in die Natur. Ganz lange gab es wegen des Corona-Lockdowns auch kaum eine Alternative. Was macht das mit dem Wild im Wald?

