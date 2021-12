Mehrere Menschen im Kreis Dillingen werden Opfer von Internetbetrügern

Im Landkreis Dillingen sind mehrere Menschen Opfer von Betrügern geworden. Bei einer Frau wurde ein Social-Media-Account gehackt.

Ein 30-Jähriger aus dem westlichen Landkreis überwies für eine Spielekonsole samt Spielen und Zubehör, die in einem Kleinanzeigenportal angeboten wurden, am 29. November insgesamt 267 Euro auf das Konto einer Berliner Direktbank. Nachdem sich dann herausstellte, dass der Verkäufer eine missbräuchlich verwendete Ausweiskopie übermittelt hatte und die Spielekonsole an mehreren Stellen im betreffenden Kleinanzeigenportal eingestellt war, erstattete der 30-Jährige Anzeige.

150 Euro gezahlt, aber Ware nie erhalten

Ebenfalls für eine Spielekonsole bezahlte ein 34-jähriger Landkreisbürger über einen Online-Zahlungsdienstleister 150 Euro. Nachdem die Transaktion nicht versichert war, die Lieferung der Ware ausblieb und der Verkäufer nicht mehr erreichbar war, erstattete auch der 34-Jährige Anzeige bei der Polizei. Ein bisher unbekannter Täter hackte vor einigen Tagen den Account einer 33-jährigen Landkreisbewohnerin zu einem sozialen Netzwerk. So teilt es die Polizei mit.

Gutscheinkarten im Wert von 200 Euro übermittelt

Nachdem die Frau danach keinen Zugang mehr auf ihren Account hatte, wurde sie in einem anderen sozialen Netzwerk auf eine Möglichkeit aufmerksam, den gesperrten Account wieder freizuschalten. Dazu musste sie anfangs Gutscheinkarten im Wert von 50 Euro übermitteln. Schließlich übermittelte sie Gutscheinkarten im Gesamtwert von 200 Euro. Nachdem weitere Gutschriftengefordert wurden, stellte die 33-Jährige fest, auch hier einem Betrüger aufgesessen zu sein und erstattete in beiden Fällen Anzeige. (pol)