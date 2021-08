Radtour zu Schlössern, Klöstern und Stauffenberg

Sommer ist Radelzeit: Wir zeigen euch, wie ihr eure Heimat mit dem Rad erkunden könnt. In dieser Folge unserer Serie stellen wir eine Tour vor, die gleich durch drei Landkreise führt.

Der Donautal-Radelspaß ist im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen. Auch heuer ist eine große Veranstaltung nicht möglich. Stattdessen stellt Donautal-aktiv jede Woche Touren im schwäbischen Donautal vor, die man individuell abradeln kann. Wer unterwegs in einem Gasthaus oder Restaurant Rast macht, kann am Gewinnspiel von Donautal-aktiv teilnehmen. Zu gewinnen gibt es Kurz-Urlaube, eine Ballonfahrt oder einen Rundflug. Hauptgewinn ist eine fünftägige Fahrradreise. Mehr dazu und noch mehr Informationen für die Touren findet man unter donautal-radelspass.de

Burgau – Remshart – Unterknöringen – Limbach – Wettenhausen – Jettingen-Scheppach – Burgau; Startpunkt beim Schul- und Sportzentrum Burgau (Koordinaten 48.43638, 10.40496).

Auf jeden Anstieg folgt eine Belohnung

Wir starten die Donautal-M-Runde in nördlicher Richtung und entlang der Mindel auf der Via Julia. Schon nach knapp drei Kilometern wird das Naherholungsgebiet Silbersee samt Seeterrasse erreicht. Weiter über den Kammeltal-Radweg gelangt man über Remshart nach Unterknöringen. Dort verwöhnt seit 1767 der Gasthof Adler seine Gäste. Ein kurzes Stück radeln wir auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2510, die wir dann unterqueren. Jetzt heißt es kräftig in die Pedale treten, um den Anstieg nach Kleinanhausen und Limbach zu bewältigen. Aber jedem Anstieg folgt auch eine Belohnung.

Zunächst in kulinarischer Form beim Landgasthof Jehle in Limbach und durch gemächliches Rollen durch den kleinen Ort. Wir radeln weiter Richtung Ebersbach und Deubach, die wir beide allerdings jeweils rechts liegen lassen.

Auf dem Weg: Das imposante Dominikanerinnenkloster Wettenhausen

Entlang der Hochebene rollen wir wieder Richtung Kammeltal. Aufmerksame Radler erhaschen hier einen ersten Blick auf das imposante Dominikanerinnenkloster Wettenhausen, das unser nächstes Highlight auf dieser Tour ist. Das Kloster ist täglich zwischen 14 und 17 Uhr oder für Gruppen nach Vereinbarung zu besichtigen. Das Café Original in Wettenhausen dient einer gemütlichen Pause.

Das Kloster Wettenhausen in Kammel. Foto: Franziska Häußler

Vom Kammeltal über Goldbach und Hartberg führt die Tour nun ins Mindeltal. Von einem Tal ins nächste radeln bedeutet auch hier wieder kräftig in die Pedale treten. Aber was kann schöner sein, als nach einem kräftigen Anstieg das Rad in beliebigem Tempo bergab rollen zu lassen?

Weiter geht's zum Geburtsort von Graf von Stauffenberg

Doch aufgepasst: etwa eineinhalb Kilometer nach Hartberg müssen wir die Kreisstraße GZ17 queren, um ins wildromantische Bremental samt Torferlebnispfad zu gelangen. Über den Brandweg radeln wir weiter nach Jettingen wo, wir auf das Schloss Jettingen treffen. Dort ist 15. November 1907 Claus Schenk Graf von Stauffenberg, einer der größten Widerstandskämpfer des Nationalsozialismus, geboren worden.

Das Schloss mit Walmdach ist von einem Park im englischen Stil umgeben. Einkehren kann man direkt im Gasthof Sonne. Vorbei an der Scheppacher Mühle und die A8 überquerend erreicht man das Ziel: Burgau. Beim Bummel durch die Markgrafenstadt entdeckt man Kirchen, Kapellen, das Schloss, die Burgauer Treppen und zahlreiche Gastronomiebetriebe.

Entlang der Mindel nach Mindelaltheim

Burgau – Dürrlauingen – Aislingen – Glött – Holzheim – Heudorf – Waldkirch – Glöttweng – Freihalden – Jettingen – Scheppach – Burgau, Startpunkt beim Schul- und Sportzentrum Burgau (Koordinaten 48.43638, 10.40496).

Die Donautal-L-Runde führt über den sieben-Schwaben-Radweg und entlang der Mindel, vorbei an den Weihern der Fischzucht Vollmann-Schipper nach Mindelaltheim. Vorbei an der Kirche St. Mauritius, die am Hang eines Weinbergs errichtet wurde, radeln wir einem sanften Anstieg folgend nach Dürrlauingen.

Die Bank bei Heudorf im Reichenbachtal. Foto: Franziska Häußler

Im Nikolaus-Markt des Förderungswerkes St. Nikolaus gibt es hauseigene oder regionale Lebensmittel für ein mögliches Picknick. Talwärts über Mönstetten und Baumgarten erreichen wir Aislingen. An der Ecke Rieder Straße/Karl-Bernhard-Straße wurde ein römischer Spielplatz angelegt, den man direkt für das Picknick nutzen kann. Oder man kehrt im Landgasthof Adler ein.

Für Sportliche: Hinauf zur Sebastianskapelle

Bevor wir der Via Danubia nach Glött folgen, lohnt für die sportlichen noch ein Abstecher hinauf zur Sebastianskapelle, die mit einem beeindruckenden Blick über die Donauebene belohnt. Im ehemalischen Fuggerschen Wasserschloss in Glött ist heute die Behinderteneinrichtung von Regens-Wagner untergebracht. Der Platz der Begegnung sorgt mit einem Sinnesparcours für Kurzweil. Weiter auf der Via Danubia gelangen wir nach Weisingen und Holzheim. Über Flur- und Forstwege geht es ins idyllische Reichenbachtal und ins Himmelreich: Natur- und Landschaftsgenuss pur.

Dort trifft man auf den vier-Sterne-Radweg Donautäler, der am Ende des beeindruckenden Tals mit einer überdachten Brotzeitinsel aufwartet und zum Picknick einlädt. Weiter über den Donautäler geht es nach Waldkirch mit der Wallfahrtskirche Mariä Schmerzen, an der Baumeister Josef Dossenberger gewirkt hat. In der Manufaktur 89Süd, einem kleinen Familienunternehmen, werden Essenzen aus regionalen Früchten oder Beeren produziert, die man im Onlineshop oder bei regionalen Partnern beziehen kann. Der Geheimtipp an der Donautal-L. die Tour führt entlang der mäandernden Glött durch eine sanfte Wiesenlandschaft, eingebettet von Wäldern nach Glöttweng.

Ein Bummel durch Burgau ist die Krönung des Tages

Eine Stärkung gibt es im Gasthof Adler. Anschließend macht der Barfußpfad Glöttweng, müde Radlerbeine wieder munter. Frisch erholt steigen wir wieder aufs Rad und folgen dem Donautäler weiter Richtung Jettingen – Scheppach. Auf der Strecke kann man einen Halt Halt am Kuno-Gedenkweg einlgen, der an die ehemalige Waffenschmiede erinnert.

Burgau im Mindeltal bei Sonnenschein. Foto: Franziska Häußler

Ein Abstecher am Rande des Ortes Freihalden zum Arboretum ist für alle Baumliebhaber ein Muss. Wer die Badehose dabei hat, kann in den Heiligmann-See bei Jettingen-Scheppach springen. Am Jettinger Schloss, der Scheppacher Mühle und dem Burgauer See vorbei gelangen wir wieder nach Burgau zurück. Und auch am Ende dieser Tour ist ein Bummel durch das Städtchen die Krönung des Tages.

Für Einsteiger: über die Via Julia nach Remshart

Burgau – Ramshart – Mindelaltheim – Konzenberg – Burgau; Startpunkt beim Schul- und Sportzentrum Burgau (Koordinaten 48.43638, 10.40496).

Die Strecke, für die Kleinen oder auch weniger geübte Radler, bietet zahlreiche Wassererlebnisnisse auf der sehr flachen Runde. Gemeinsam mit der Donautal-M-Runde radeln wir über die Via Julia nach Remshart. Mit viel Glück treffen wir auf halber Strecke auf die Modellflieger. Nicht mehr weit ist es bis zum Silbersee.

Der Silbersee im Mindeltal bei Sonnenschein. Foto: Franziska Häußler

Die riesige Eiswaffel am Weg ist nicht zu übersehen und lockt an die Eistheke. Für Abkühlung sorgt auch ein Bad im Silbersee, weshalb die Badeutensilien unbedingt ins Gepäck gehören. Nach einer Pause, radeln wir über den Mindelradweg und die Schwäbische Kartoffeltour nach Mindelaltheim. Vorbei an der Fischzucht und einen kleinen Anstieg samt steiler Abfahrt gelangen wir über den Radweg nach Konzenberg.

Ein Abstecher in den Greifvogelpark Menter lohnt sich

Wer Lust und genügend Kondition hat, dem sei ein Abstecher nach Haldenwang in den Greifvogelpark Menter empfohlen. Im rund 7500 Quadratmeter großen Park können Adler, Bussarde, Eulen, Falken und Geier beobachtet werden. Ein besonderes Highlight für die Kleinen. Zurück nach Konzenberg und über den Radweg an der Burgauer Straße gelangen wir wieder zum Startpunkt.

Donautal-aktiv organisiert nicht nur den Radelspaß. Was noch alles hinter dem Verein steckt, verrät die neue Homepage unter donautal-aktiv.de (pm)