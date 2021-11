Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

So setzen Firmen im Kreis Dillingen die 3G-Regeln um

Am Eingang der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH in Höchtädt werden Mitarbeiter und Besucher darauf hingewiesen, das für das gesamte Betriebsgelände des Unternehmens die 3G-Regel „geimpft - genesen - getestet“ eingehalten werden muss.

Plus Ungeimpfte müssen sich vor dem Arbeitsbeginn testen lassen. Wie Unternehmen im Dillinger Land diese Herausforderung meistern.

Von Dominik Bunk und Horst von Weitershausen

Buchstaben-Zahlen-Kombinationen liegen im politischen und wissenschaftlichen Trend. Der Buchstabe G hat gar Hochkonjunktur in der Corona-Pandemie. Seit geraumer Zeit wird damit jongliert, um dem Virus so passend wie möglich entgegenzutreten. Seit Mittwoch gilt nun im ganzen Land 3G am Arbeitsplatz – an die Werkbank oder den Schreibtisch dürfen nur noch genesene, geimpfte oder aktuell negativ auf das Virus getestete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies bedeutet wiederum schier automatisch die indirekte Erfassung all jener, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Für die Betriebe in der Region stellt die Regelung teilweise eine große Herausforderung dar. Im Landkreis Dillingen ist man wiederum zuversichtlich.

