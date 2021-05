Landkreis Dillingen

11:33 Uhr

Zeitungsaktion: Lecker grillen und trotzdem abnehmen? Geht!

Plus Unsere Online-Abnehmgruppe ist nicht nur fleißig und diszipliniert, sondern auch erfolgreich. Die Pfunde purzeln nur so. Und dabei müssen unsere Teilnehmer auf eines nicht verzichten: Genuss.

Von Tanja Ferrari und Simone Bronnhuber

Ja, wer abnehmen will, der muss auf die Zähne beißen. Auch wenn Sport- und Ernährungsexperten versuchen, mit ihren hilfreichen Tricks und Tipps unserer Kampf-den-Corona-Kilos-Gruppe zu helfen – Disziplin und Durchhaltevermögen muss jeder Teilnehmer selbst aufbringen. Und genau das machen unsere freiwilligen Frauen und Männer seit Wochen. Mindestens vier Mal die Woche wird gesportelt, einmal in der Woche findet ein Ernährungsabend statt und sogar ein Motivationstrainer schiebt die Gruppe an.

