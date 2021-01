18.01.2021

Landvolk Finningen spendet 2200 Euro

Auch Hilfsorganisationen aus dem Landkreis profitieren davon

Zum Jahresabschluss konnte das Landvolk Finningen Spenden in Höhe von 2200 Euro für karitative Maßnahmen übergeben. Mit 1400 Euro wurde die Missionsstation in Simbabwe mit ihrem Waisenhaus unterstützt, 400 Euro erhielt das regionale Kinderheim in Gundelfingen und ebenfalls 400 Euro wurde an die Hilfsorganisation Humedica weitergeleitet. Gerade jetzt in dieser außergewöhnlichen Coronazeit, teilten sie mit, seien alle großen Herausforderungen ausgesetzt. Besonders jedoch jene Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen. Hier Unterstützung zu geben und auch Herzenswünsche zu erfüllen, ist das Anliegen des Finninger Landvolks. (pm)

Themen folgen