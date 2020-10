vor 8 Min.

Lastwagenfahrer prallt in Lauingen gegen eine Laterne

Der Unfall des 54-Jährigen in Lauingen hatte noch weitere Folgen für den 40-Jährigen.

Beim Rangieren aus einer Hofausfahrt war der 54-Jährige mit dem Lastwagen gegen die Laterne in der Lauinger Schumannstraße gefahren. Dabei richtete er am Montagmorgen um 8.50 Uhr einen Schaden in Höhe von 4200 Euro an.

Lauingen: Der Unfallfahrer besitzt gar keinen Führerschein

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann gar keinen Lastwagen-Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den 40-jährigen Fahrzeughalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (pol)

