Eine Polizeikontrolle in Lauingen führt zu mehreren Anzeigen

Ein 38-jährigere Motorrollerfahrer muss mit einigen Konsequenzen rechnen.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 12.45 Uhr in der Dillinger Straße in Lauingen wurde ein 38-jähriger Motorrollerfahrer festgestellt, der gleich mehrfach auffiel. Er konnte für sein Gefährt keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen, zudem war das angebrachte Kennzeichen nicht für den Motorroller zugelassen und außerdem abgelaufen.

Auch Alkohol war im Spiel

Zusätzlich fiel den Beamten Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen auf. Er musste seinen Motoroller stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt, teilt die Polizei mit. (pol)