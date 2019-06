Leistungsstarke Finninger

Der Weg war lang, doch auf der Baustelle in der Nähe des Dillinger Bahnhofs geht es voran.

Donauside in Dillingen

Das letzte Killerpilze-Konzert in Dillingen?

Plus Das Donauside am 20. Juli ist vorerst die letzte Chance, die Killerpilze in Dillingen zu sehen. Sänger Jo Halbig über die anstehende Pause und die Zukunft des Festivals.