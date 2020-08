09:26 Uhr

Leuchtrakete auf Gundelfinger Spieler abgefeuert

Nach dem Vorfall am Gundelfinger Fußballplatz sucht die Dillinger Polizei Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend um 20.06 Uhr: Während des Trainings der U23-Mannschaft auf dem Fußballplatz in der Gartnerstraße wurde eine Leuchtrakete in Richtung der Spieler abgefeuert.

Saß der Täter in einem Renault mit Dillinger Kennzeichen?

Zeugen konnten beobachten, wie zuvor ein weißer Renault Clio mit Dillinger Kennzeichen die Gartnerstraße in Richtung Peterswörth befuhr und dabei hupte. Anschließend wurde aus dem hinteren Fenster die Leuchtrakete abgefeuert, welche auf dem Trainingsplatz landete.

Die Spieler wurden dabei nicht verletzt, die Überreste der Rakete konnten eingesammelt und der Polizei übergeben werden.

Die Dillinger Polizei ermittelt

Es wurden Ermittlungen wegen Versuchter Gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen