vor 22 Min.

Mehr Parkplätze für Dillingen?

Debatte beim Stadtgespräch der FW

Die Freien Wähler Dillingen mit ihren Stadträten Rainer Schindler und Reinhold Fisel haben in der Kreisstadt ein Stadtgespräch initiiert. Vor dem Paul boten sie Dillinger Bürgern die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre über Dinge zu sprechen, die ihnen am Herzen liegen. Dabei wurde laut Pressemitteilung energiegeladen über die Erlebnisse debattiert, die in der Zeit der Corona-Pandemie gemacht wurden und welche Folgen die Maßnahmen gegen Covid-19 für die örtliche Wirtschaft und das kulturelle Leben haben werden. Es kam auch eine kritische Nachfrage, wie es beim Gasthaus zum Zoll weitergeht. Eine dynamische Diskussion entstand, als die Verkehrs- und Parksituation in Dillingen zur Sprache kam. Die Besucher äußerten den Wunsch, eine Verkehrsberuhigung herbeizuführen und für mehr Parkplätze zu sorgen. Im September 2020 freut sich der Dillinger Ortsverband der Freien Wähler wieder auf ein Treffen mit interessierten Bürgern vor Ort. (pm)

