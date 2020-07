00:30 Uhr

Mehring besucht Haus der Senioren

FW-Politiker sieht Corona-Auswirkungen in Gundelfingen

Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, zeigt sich begeistert über die Führung des Hospitalstifts in Gundelfingen. Das Haus, welches mittlerweile auf über 600 Jahre Geschichte zurückblickt, werde mit großem Einsatz und Engagement von Spitalleiter Markus Moll sowie der stellvertretenden Einrichtungsleiterin Claudia Ruf-Hegele geleitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Zusammen mit Mehring sind die Heimleiter sich einig, dass eine angemessene Bezahlung nach Tariflohn und ein offenes Ohr für die Belange des Pflegeteams wichtige Bausteine sind, um die Qualität der Pflege sicherzustellen, und trotz Fachkräftemangel genügend Mitarbeiter zu akquirieren. Das teilt der Politiker in einer Pressemitteilung mit. Sie kritisieren, dass der Beruf des Pflegers immer wieder negativ kommuniziert wird: schlechte Bezahlung und harte Arbeit.

Der Parlamentarier stimmt ihnen zu: „Die Folge davon ist, dass immer weniger junge Leute diesen ebenso abwechslungsreichen wie verantwortungsvollen Beruf erlernen möchten. Dabei steigt der Bedarf an gut ausgebildetem Personal angesichts des demografischen Wandels stetig an“, findet der FW-Spitzenpolitiker, der zuletzt eine TaskForce seiner Regierungsfraktion leitete, die „Lehren aus Corona“ ziehen will. „Die Reform des Pflegesektors steht dabei ganz oben auf der Agenda“, so Mehring in einer Pressemitteilung.

Ein weiteres Thema seines Ortsbesuchs waren die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf die Bewohner sowie die Umsetzung der Maßnahmen. Markus Moll erläuterte, welche individuellen Lösungen erarbeitet wurden, um die Bewohner nicht aufgrund der Maßnahmen einzusperren, sondern ihnen ihren gewohnten Freiraum zu ermöglichen und gleichzeitig die Gesundheit aller nicht zu gefährden. (pm)

