vor 35 Min.

Michael Schmid ist jetzt ein Ehrenmitglied

Ehrungen in Höchstädt: (von links) Thomas Gloeckner, Michael Schmid, Ehrenvorsitzender Rudolf Müller, 2. Ausbildungswart Werner Künast.

Höchstädter Schäferhundverein würdigt sein langjähriges Engagement

Der Verein für Deutsche Schäferhunde Ortsgruppe Höchstädt e.V. ehrte sein langjähriges Mitglied Michael Schmid aus Oberglauheim für seine 50-jährige Mitgliedschaft im Verein. Vorsitzender Thomas Gloeckner bedankte sich beim Überreichen der Ehrenurkunde für sein tatkräftiges Mitwirken seit 1969.

Damals hat der Verein noch im Garten des damaligen Café Kuchenbauer in Blindheim geübt, bis er in Höchstädt an der Glöttbrücke ein geeignetes Grundstück gekauft hat. Hier arbeitete der heute 84-jährige Schreiner tatkräftig beim Aufbau des Übungsplatzes, der Geräte und des Vereinsheims mit. Auch übernahm er acht Jahre das Amt des 2. Ausbildungswarts, weitere 20 Jahre war er Jugendwart und danach kümmerte er sich als Platzwart um die Pflege des Übungsplatzes. Sein Spezialgebiet der Ausbildung war das Thema „Fährtenhund“, als Hobby züchtete er unter dem Namen „Von der Dorflinde“ etliche Würfe von Schäferhunden mit großem Erfolg. (pm)

