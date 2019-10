vor 58 Min.

Mit Bruno Jonas in Dillingen gegen die Unvernunft der Welt

Plus Mit satirischem Witz sucht Bruno Jonas im Dillinger Stadtsaal nach vernunftbegabten Menschen. Es ist der Satiregipfel der Landkreis-Kulturtage.

Von Erich Pawlu

In der Antike ging man zu den Philosophen, wenn man der Vernunft begegnen wollte. Heute geht man mit der gleichen Absicht ins Kabarett. Bruno Jonas verwandelte für 400 Besucher den Dillinger Stadtsaal in eine Insel der Vernunft im Meer der neuen Ideologien. Brigitte Schöllhorn und Ulrich Demmer kündigten den Satiregipfel der Dillinger Kulturtage als „Highlight“ an, Anton Kapfer deklarierte den Abend abschließend als „Glanzlicht“. Das traf. Selten dürfte ein Publikum im Dillinger Stadtsaal eine höhere Pointendichte erlebt und genossen haben.

