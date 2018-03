vor 57 Min.

Mit dem Palmesel durch Dillingen

Christen erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem. In Dillingen sind die Metzger dabei.

In der Pfarrei St. Peter in Dillingen ist das ein Ritual am Beginn der Karwoche: In einer Prozession wird der kunstvoll gefertigte Palmesel von Metzgern (auf dem Foto Benedikt Klein, links, und Bernhard Starrock) vom Rathaus zur Kirche gezogen. Weil die Basilika noch gesperrt ist, feierten die Katholiken den Palmsonntags-Gottesdienst in der Studienkirche. Am Palmsonntag erinnern Christen mit Palmzweigen und Palmbuschen an Jesus, der einst, wie Evangelien berichten, unter dem Jubel der Menge auf einem Esel in Jerusalem einzog. Nach dem Letzten Abendmahl (Gründonnerstag) wurde Christus am Karfreitag ans Kreuz geschlagen. An Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu.