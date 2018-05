vor 35 Min.

Mit der DZ zum Dattenhauser Pfingstfest

Zwanzig Freikarten für das kommende Wochenende

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür, und damit auch das Pfingstfest des Musikvereins Egautal Dattenhausen. Von Freitag, 18. Mai, bis Montag, 21. Mai, ist auf dem Festplatz Ziertheim wieder viel geboten. Auf dem Programm steht unter anderem Musik mit der Partyband Rotzlöffl, Peter Schröppel und seine Original Schwabenländer Musikanten sowie der Band Junges Fieber. Dazu gibt es Frühschoppen, Mittagstisch, selbst gebackene Kuchen und Torten und einen Weinstand. Auch die jüngsten Besucher kommen dank eines Vergnügungsparks sowie eines Süßwarenstandes voll auf ihre Kosten.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mit etwas Glück Freikarten für das Dattenhauser Pfingstfest gewinnen. Die Donau-Zeitung verlost fünf Mal zwei Karten für den Freitag, sowie fünf Mal zwei Karten für den Samstag. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Rufen Sie an unter Telefon 09071/794921. Die Verlosung dauert von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr.

Die Namen der Gewinner werden hinterlegt. Die Freikarten können an der Abendkasse abgeholt werden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! (ands)