Mitmachen: Ein Bild sagt mehr als tausend Küsse?

Na, für wen gab es zuletzt ein Küsschen? Küssen ist total gesund. In tristen Corona-Zeiten haben wir eine lustige Aktion gestartet, die mit dem Hit "Kiss" zu tun hat.

Küssen ist gesund. Wenn der Kuss im eigenen, coronanegativen Haushalt gegeben wird. Doch dann kann nichts passieren.

Und weil die Zeiten eh so trist sind, weil dauernd Corona ist und es immer wieder schneit – wollen wir über unsere Zeitung für fröhliche Stimmung sorgen. Mit Hilfe unserer Leser. Durchstöbern Sie am Wochenende alte Fotoalben und suchen Sie nach lustigen oder romantischen Kussbildern.

Küssen, kann man nicht alleine ...

Oder noch einfacher: Küssen Sie doch Ihre Liebste oder Ihren Liebsten und schießen Sie dabei ein Selfie. Oder fotografieren Sie Ihre Lieben beim Küssen. Ja, und man kann auch Tieren ein Bussi geben, wenn man das möchte. Wir wissen es, wir haben bereits ein wunder-, wunderschönes Tier-Bussi-Bild bekommen. Wir wollen mehr davon!

Natürlich hat das Ganze auch einen ernsten Hintergrund: Vor fünf Jahren ist der Sänger Prince gestorben. Schon zu Lebzeiten erreichte der US-Amerikaner Weltruhm. Einer seiner größten Hits war „Kiss“, „Küssen“. Mit Ihren Kussbildern erinnern wir also auch an einen ganz besonderen Star – von dem im Übrigen demnächst ein neues Album erscheint. Deswegen hoffen wir auf die tatkräftige Unterstützung unserer Leser: Schicken Sie uns dieses Foto an redaktion@donau-zeitung.de

So können Sie bei unserer Aktion mitmachen

Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Leser mitmachen, um mal wieder etwas Romantisches in die Zeitung zu bekommen. Sehr gerne können Sie auch Fotos an die

Donau-Zeitung

Große Allee 57

89407 Dillingen schicken.

Egal, wie Ihre Fotos uns erreichen – bitte denken Sie unbedingt an Ihre Adresse und Telefonnummer. Schreiben Sie uns gerne dazu, von wann das Bild kommt und bei welchem Anlass/Urlaub es entstanden ist. Handy-Fotos bitte im Original mailen. Viel Spaß beim Mitmachen! (corh)

