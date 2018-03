04:11 Uhr

Moderne Landwirtschaft: Smartphone und Gummistiefel

Josef Zellers in seinem Kuhstall. Klar muss ein Milchbauer weiter anpacken können – doch es hilft ganz erheblich, wenn er gut mit seinem Smartphone umgehen kann. Zellers Melkautomaten versorgen ihn in Echtzeit mit Daten. Damit das funktioniert, muss aber das Netz mitspielen.

Landwirte im Kreis rüsten technisch auf. So besitzen sie modernste Arbeitsmethoden. Doch ihnen sind Grenzen gesetzt

Von Jakob Stadler

Josef Zellers Smartphone weiß mehr über seine Kühe, als es je ein einzelner Mensch wissen könnte. „Suchen wir mal die 540“, sagt der Landwirt aus dem Bissinger Ortsteil Diemantstein mit Blick auf eine seiner Milchkühe, auf deren Ohrmarke diese Nummer steht. Sekundenbruchteile später zeigt sein Bildschirm Kuh 540 an. „Ich kann sehen, wer der Vater war, wann die geboren wurde...“ Es ist die App des Zuchtverbandes. „Und jetzt tun wir mal so, als würden wir eine Besamung machen“, sagt er und klickt sich durch das Menü. Die App empfiehlt drei mögliche Paarungsstiere, die sich für diese Kuh besonders anbieten würden.

Die zweite App hat der Hersteller von Zellers Melkroboter entwickelt. Zu sehen sind mehrere Tacho-Anzeigen mit einer Nadel, die entweder im grünen, gelben oder roten Bereich stehen kann. Auf einen Blick ist zu sehen: Alles im grünen Bereich. Die einzelnen Tachos zeigen zum Beispiel an, wie viel Milch an diesem Tag im Schnitt pro Kuh produziert wurde. Am Morgen öffne er die Übersicht gerne auf dem Tablett, erklärt Zeller. Beim Frühstück schaue er in die Zeitung und nebenher, was das Programm über seine Kühe verrät. Es zeigt ihm dann etwa eine Liste von Kühen an, die noch nicht beim Melken waren.

Auch in dieser App kann er die 540 suchen. „Der letzte Melkbesuch war heute Nacht um 4.20 Uhr. Da hat sie 15 Liter gegeben.“ Außerdem zeigt die App exakt an, wie lange die Anmelkzeit und die Melkzeit selbst war. LV, RV, LH, RH, heißt es da. LV ist „Links Vorne“. Die App schlüsselt die Zeiten nach den einzelnen Zitzen auf. Weicht ein von den anderen ab, könnte das ein Hinweis auf ein Problem sein, etwa eine Entzündung. Der Melkroboter analysiert die Milch und pumpt diese nur in den großen Tank, wenn sie keine Mängel hat.

Jede Kuh trägt ein Halsband, das wie ein Fitnessarmband kontrolliert, ob sich das Tier ausreichend bewegt und wie viel es frisst. Wenn Zeller eine Kuh von den anderen trennen möchte, kann er das mit dem Handy tun. „Ich kann hier einstellen, die Kuh soll in den Separationsbereich.“ Wenn die 540 in den Melkautomat geht, öffnet sich dann ein anderes Tor am Ausgang.

Zellers kompletter Stall ist mit W-Lan abgedeckt. Anders sei die Vernetzung nicht möglich. Wie ist die Qualität der Netzverbindung? „Es geht gerade so“, sagt er. „Mit schlechterem Netz würde es nicht funktionieren.“ Der Diemantsteiner probiert bereits einiges aus, doch es sei noch viel mehr möglich, sagt er.

Andere Landwirte rüsten etwa auf den Feldern technisch auf. Werner Müller, Geschäftsführer des Dillinger Maschinenrings, erklärt, was sein Verein in den vergangenen Jahren erneuert hat. Es begann damit, dass Fahrer mit Tablets ausgestattet wurden. Die Geräte haben GPS-Sensoren. So könnten die Lkw-Fahrer immer sehen, wo sie ihre Ladung abholen können. Der Maschinenring hat auch ein ganz neues Modell eines Rübenroders. „Da kann man vom Büro aus auf den Bordrechner zugreifen und sehen, was der gerade macht.“ Möglich sei aber noch viel mehr. Da gebe es den Maishäcksler, der die Feuchtigkeit des Erntegutes direkt messe. Oder das Hackgerät, das Unkraut hackt, die Rüben aber verschont.

So eines verwendet der Haunsheimer Bio-Bauer Hans Mack. Das System ist mit einer Kamera ausgerüstet und erkennt die Reihe, in der die Rüben gepflanzt wurden. Das brauche er aber eigentlich nur, wenn der Boden nicht eben sei, erklärt Mack. In der Ebene könne sein Häcksler über GPS gesteuert werden. „Es ist eine riesen Investition“, räumt er ein. Aber über die Jahre werde sie sich finanzieren. Mack sitzt dann mit seinem Laptop auf dem Häcksler. Der ist mit dem Internet verbunden und ortet ihn über russische und amerikanische Satelliten. Über das Netz greift sein Computer auf die Daten zurück, die Mack beim Sähen gespeichert hat. Auf zwei Zentimeter genau kann der Häcksler über GPS gesteuert werden. Theoretisch könnte Mack absteigen und das Gerät alleine arbeiten lassen. „Möglich ist es, aber nicht erlaubt“, sagt er. Zudem komme es vor, dass die Verbindung abbricht, „wenn man in einer ungünstigen Position ist“, am Waldrand etwa. „Dann muss man wieder selber fahren.“

Müller vom Maschinenring bestätigt, dass es Schwierigkeiten gebe. „Das ist das größte Problem. Die Netzverfügbarkeit. Wir brauchen für so etwas eben Internet.“ Bei Fristingen und Kicklingen etwa sei das Netz schwach, genauso in Riedsend und im Gebiet rund um das Atomkraftwerk. „Wir haben es schon mit mehreren Anbietern probiert.“

Die Lösung brachte das nicht. Müller sagt, er könne sich kaum vorstellen, dass das mobile Netzes flächendeckend ausgebaut wird. Auf der freien Fläche gebe es außer den Landwirten eben niemand, der das Netz braucht. „Da steckt kein Umsatz dahinter.“ Trotzdem sieht er in der Technik die Zukunft. „In 30 Jahren sitzt der Landwirt nur noch im Büro“, sagt er – mit dem Hinweis, er könne sich natürlich irren. „Aber wenn Sie den technologischen Fortschritt der letzten 50, 60 Jahre betrachten...“ – so lang sei es schließlich noch nicht her, dass Pferde auf den Äckern eingesetzt wurden.

