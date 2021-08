So viel soll die Erweiterung des Mödinger Kindergartens kosten

Plus Mehr als eine Millionen Euro kostet der Umbau des Mödinger Kindergartens. Doch das muss die Gemeinde nicht allein bezahlen. Auch die Dillinger Franziskanerinnen sind beteiligt - doch ein Risiko bleibt.

Der Kindergarten St. Clara im Kloster Maria Medingen muss erweitert werden, denn der Platz fehlt. Der Gemeinderat Mödingen beschäftigte sich deshalb während der Sitzung am Dienstagabend mit der Aufteilung der Finanzierung des Projekts. Denn nicht alle Teile des 1,13 Millionen Euro teuren Vorhabens sind förderfähig, da auch Klosterräume betroffen sind, die nicht direkt etwas mit dem Kindergarten zu tun haben.