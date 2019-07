vor 25 Min.

„Mut zum Aufbruch“

Die St.-Bonaventura-Realschule Dillingen verabschiedet 103 Absolventen

Ein stimmungsvoller Gottesdienst eröffnete vergangenen Freitag die Verabschiedung der Absolventen der Realschule Dillingen. Stadtpfarrer Wolfgang Schneck und Pfarrer Manuel Kleiner blickten laut Pressemitteilung gemeinsam mit der Schulfamilie und den Angehörigen auf die letzten Jahre mit erreichten Zielen, aber auch Stolpersteinen zurück. Stadtpfarrer Schneck appellierte an die Absolventen, den „Mut zum Aufbruch“ zu haben. Der geschmackvolle musikalische Rahmen wurde von der Chorklasse, dem Lehrerchor und Solisten unter der Leitung von Daniel Layer übernommen und mit großem Applaus honoriert. Anschließend eröffnete Konrektor Christoph Stenzenberger die Abschlussfeier im kunstvoll dekorierten Stadtsaal Dillingen.

Zu begrüßen galt es zahlreiche Ehrengäste wie den stellvertretenden Dillinger Oberbürgermeisters Walter Fuchsluger, Landrat Leo Schrell, Anja Hungbaur für den Elternbeirat und Schwester Marianne Willjung, stellvertretend für die Dillinger Franziskanerinnen. Wie die Jahre zuvor sorgten Schüler und Lehrer aus dem Fachbereich Hauswirtschaft und Ernährung für das leibliche Wohl der Gäste. Schwungvoll und taktsicher begleitete die „Real Bona-Band“ unter Leitung von Marcus Helber das Programm, welches von souveränen Auftritten der Tanz AG (Leitung: Silke Hering) umrahmt wurde. Stellvertretend für ihre Mitschüler übernahmen Jessica Langer, Miriam Salzmann und Mirjam Obermayer die Abschlussrede. Das kraftvolle „Damen-Trio“ zog ein vielseitiges Resümee über die gemeinsamen Jahre und den nun bevorstehenden Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt, verbunden mit aufrichtigen Danksagungen an Klassleiter, Lehrer, Schulleitung und Eltern.

Die Reihe der Grußreden eröffnete Rektor Andre Deppenwiese mit den Worten: „Ich bin sehr stolz auf euch, wir sind sehr stolz auf euch.“ Dabei nahm er ganz konkret Bezug auf die Abschlusszeitung der 10. Klassen. „Ich habe selten eine so ausgewogen geschriebene, kritische und dabei wertschätzende Abschlusszeitung gelesen wie eure Netflix.“ Ausgerichtet an aktuellen Serienhits, die sich die vier Abschlussklassen jeweils als Leitmotiv gewählt hatten, griff der Schulleiter deren Titel auf, um jede Klasse ganz individuell hervorzuheben.

So entstand für alle Anwesenden ein vielfältiges Bild der Absolventen, von Deppenwiese unter anderem umschrieben als „tatkräftig und landwirtschaftlich“, „sich selbst ausprobierend, aber auch die Grenzen respektierend“, „fest zusammengewachsen als Gemeinschaft“ oder auch „gemeinsam gegen Ungerechtigkeit einstehend“.

Die ermutigenden Worte von Landrat Leo Schrell, der Bildung als „die Ressource schlechthin“ bezeichnete, und die ebenso anerkennenden Reden von Anja Hungbaur und Walter Fuchsluger leiteten schließlich zur feierlichen Zeugnisübergabe an die 103 Absolventen über. Mittlerweile ist diese schon traditionell mit dem Überreichen des „Tau-Zeichens“ des Heiligen Franziskus verbunden, das die Schüler auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten soll. Besondere Anerkennung erging am Ende der Veranstaltung an die Jahrgangsbesten mit Julia Nagl (1,08), Lucas Konle (1,08) und Anja Kränzle (1,18). (pm)

Themen Folgen