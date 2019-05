05:36 Uhr

Neuer Edeka und Deisler: Das tut sich in Gundelfingen

Der neue Edeka in Gundelfingen eröffnet am 16. Mai.

Zum Start des neuen Edeka-Marktes gibt es einige Aktionen für Besucher. Betten Deisler baut um und will sich für die Zukunft neu ausrichten.

Von Andreas Schopf

Der geplante Edeka-Markt in Gundelfingen hat in der Vergangenheit für viel Wirbel gesorgt (lesen Sie hier mehr dazu). Mittlerweile neigt sich die Baustelle an der Lauinger Straße ihrem Ende zu. Am Donnerstag, 16. Mai, öffnet der Supermarkt seine Türen zum ersten Mal. Kunden stehen nach Angaben von Edeka künftig mehr als 1000 Quadratmeter zur Verfügung, 300 davon in einem separaten Getränkemarkt. Dazu gibt es eine fast zwölf Meter lange Bedientheke mit Fleisch, Wurst, Feinkost, Käse und Fisch.

Gundelfingen: Der neue Edeka öffnet am 16. Mai

Eine Eröffnungsfeier für geladene Gäste findet bereits am 15. Mai statt. Am Tag darauf gibt es eine Sektbegrüßung und eine Überraschung für die ersten 1000 Kunden. Am Freitag plant der Markt einen großen Orchideen-Verkauf und am Samstag schält eine Mitarbeiterin mit einer Maschine Ananas für die Kunden.

Die eine Baustelle in Gundelfingen neigt sich dem Ende, eine andere steht vor dem Start. Das Geschäftshaus von Betten Deisler in der Unteren Vorstadt ist derzeit eingerüstet. Inhaber Thomas Deisler will das Gebäude und das Ladeninnere modernisieren. Zuletzt wurde das Geschäft 2009 umgebaut. In der Zwischenzeit hat Deisler das Geschäft von seinem Vater Cornelius übernommen. „Es ist Zeit, dass alles neu gemacht wird“, sagt Thomas Deisler. Das Geschäft erhält unter anderem einen neuen Boden und eine neue Schaufensterfront. Innen wie außen wird gestrichen, an die Fassade kommt ein neues Logo.

Deisler in Gundelfingen: Das Sortiment wird sich verändern

Auch das Sortiment wird sich verändern. Der junge Unternehmer (lesen Sie hier ein Porträt) will sich verstärkt auf den Bereich Bett konzentrieren. Oberbekleidung, Socken oder Unterwäsche verschwinden dagegen aus den Regalen. „So etwas gibt es in jedem Supermarkt“, sagt Deisler. Produkte, die es woanders nur schwer zu bekommen gibt, wie etwa Küchenhandtücher oder Schürzen, bleiben dagegen bestehen. Deisler erklärt dies mit einer „Pflicht als Versorger vor Ort“.

Betten Deisler in Gundelfingen baut um und richtet sein Sortiment neu aus. Bild: Andreas Schopf

Bis Samstag, 4. Mai, läuft der Räumungsverkauf. Dann kommen die Handwerker und fangen mit den Umbauarbeiten an. Das Geschäft wird voraussichtlich für zwei Wochen geschlossen sein. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Ladentüren zum verkaufsoffenen Sonntag am 19. Mai wieder öffnen.

