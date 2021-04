Neuer Zuckerguss: So lecker backen unsere Leserinnen

Plus Hobby-Bäckerinnen aus dem Landkreis haben ihre besten Rezepte für die Frühlingsausgabe des Zuckerguss-Hefts beigesteuert

Egal, ob opulente Himbeertorte, saftiger Zucchini-Kuchen oder zierliche Schmetterlingsmuffins: Für das Frühlingsheft des Zuckerguss haben sich .... Hobby-Bäckerinnen aus dem Landkreis Dillingen so einiges einfallen lassen.

Heraus gekommen ist ein buntes Rezeptheft mit vielen Ideen für die nächste Kaffeetafel. Maja Traut aus Gundelfingen hat sich mit ihrer Himbeer-Sahne-Torte mit Mandelböden und Prosecco-Gelee besonders ins Zeug gelegt. „Das Ausprobieren und Backen von Torten ist für mich kreativ und macht mir sehr viel Freude. Für mich ist es ein Ausgleichspunkt zur Arbeit“, sagt die Gundelfingerin. Die rosa Torte ist wohl eher etwas für den besonderen Anlass, wenn es auch einmal ein bisschen mehr Sahne sein darf.

Oft neue Torten testen

Ähnlich pompös kommt die Torte von Lisa Frey aus Aislingen daher. Sie vereint nicht nur mehrere Teigschichten, sondern auch verschiedene Geschmäcker: Die Hobbybäckerin füllt mit ihrer Himbeer-Maracuja-Schachbretttorte gleich zwei Seiten im Zuckerguss-Heft und liefert in der Anleitung sogar noch Bilder vom Querschnitt der Torte, damit man dieses Schachbrettwunder auch gut nachbacken kann.

Foto: Frey

„Eine schöne Torte darf bei meiner Familie und meinen Freunden nie fehlen. Gerne nehme ich beim Backen neue Herausforderungen an und probiere neue Torten aus. Häufig nehme ich meine Inspiration aus dem Zuckerguss“, sagt Frey. Eine Herausforderung ist ihr Torten-Rezept bestimmt, doch mit der Anleitung können es ambitionierte Back-Fans sicherlich nachmachen.

Cupcakes aus Holzheim

Weniger opulent sieht er aus, schmeckt aber sogar dem kuchen-skeptischen Sohn, sagt Sandra Greck aus Dillingen. Der Sohnemann hat den Zucchini-Nuss-Kuchen sogar zum Lieblingskuchen erklärt. „Er isst nur wenige Kuchen, die trocken, aber trotzdem saftig sein müssen. Durch die Zucchini wird der Nusskuchen besonders saftig und lecker“, sagt Greck. Der Kuchen ist zudem ruckzuck zusammengerührt, da man statt weicher Butter nur Speiseöl verwenden kann. Klein und fein und vor allem schnell gemacht sind die White-Chocolate-Cupcakes von Stephanie Stricker aus Holzheim. „Die Cupcakes sind schnell und einfach zuzubereiten und man kann jeden einzelnen individuell dekorieren.

Mit essbaren Schmetterlingen

Zum Geschmack lässt sich nur eines sagen: Man hält den Frühling in der Hand“, sagt die Holzheimerin. Das Highlight der Cupcakes: Eine Schokokugel im Inneren sorgt für das gewisse Etwas. So lassen sich bestimmt auch noch übrige Schoko-Ostereier verwerten. Das Wichtigste bei den kleinen Küchlein ist aber natürlich die Creme oben drauf. Stephanie Stricker hat ihre Cupcakes mit einer Mischung aus weißer Schokolade, Zucker und Frischkäse verziert. Der Frühling wird dann einfach draufgesetzt: In Form von bunten essbaren Schmetterlingen.

