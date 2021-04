Ninja Warrior: Höchstädter Athlet tritt gegen die Besten an

Johannes Veh ist am Sonntag in der Sendung „Ninja Warrior Allstars“ auf RTL zu sehen. Was ihn dort erwartet.

Sie hangeln, sie turnen und kraxeln und manchmal entscheiden nur ein paar Schweißperlen auf der Hand oder das falsche Timing über Triumph oder Niederlage: In der TV-Show „Ninja Warrior“ treten regelmäßig Ausnahmesportler gegeneinander an. Einer davon ist der Höchstädter Johannes Veh, der am Sonntag erneut im im Privatsender RTL zu sehen ist. Veh und die anderen Athleten müssen dabei einen Hindernisparcours überwinden, an dessen Ende normalerweise eine meterhohe Rampe wartet.

Bei Ninja Warriors Allstars geht es um viel Geld

Die gilt es zu erklimmen. Und das in möglichst wenig Zeit. Der Sender RTL hat nun aber die Spielregeln seiner Parcours-Show ein wenig geändert. In „Ninja Warrior Allstars“ kämpfen nur die besten der Teilnehmer aus den früheren Shows um den Sieg. Und das im direkten Zweikampf. Auch hier gilt: Der oder die Schnellste gewinnt und das nicht zu knapp. Es geht um 50.000 Euro. Sowohl Männer als auch Frauen treten regelmäßig bei Ninja Warrior an. Von muskelbewehrten Fitnessstudio-Fans bis zu schlaksigen Extremkletterern ist meist alles dabei. Veh gehört sichtlich zu ersterer Kategorie. Im Jahr 2017 kam er ins Finale von Ninja Warrior, scheiterte jedoch. 2018 trat Veh noch einmal an, diesmal mit zwei Teamkameraden. Jetzt geht es in den Ring gegen die Besten der Besten.

Ninja Warrior Allstars mit Johannes Veh kommt am Sonntag, 18. April um 20.15 Uhr bei RTL.

Lesen Sie auch: