vor 34 Min.

Noch mehr Bands beim Donauside

In wenigen Wochen wird der Dillinger Schlosshof gerockt. Wer alles dabei ist

Das Herz für Sommer, Sonne und Festivals schlägt in Dillingen besonders laut. Dank engagierten Veranstaltern und Helfern kommen die Menschen im Schlosshof Dillingen zu einer großen Party zusammen – bekannte und weniger bekannte Bands treiben mit ihren Rhythmen die feierwütigen Gäste bis in die Nacht – zum dritten Mal wird das Musikfestival Donauside, das hauptverantwortlich von Bandmitgliedern der Killerpilze und dem Kulturring Dillingen organisiert wird, statt. Am Samstag, 21. Juli, wird es auch in diesem Jahr im Herzen der Donaustadt brodeln. Bands wie Van Holzen oder Gold Roger – und die Gastgeber selbst – stehen seit Längerem fest. Nun sind weitere dazugekommen, wie Jo Halbig, Sänger der Killerpilze bekannt gab. Dabei ist nun auch „Onk Lou“. Ein Sänger und Songwriter aus Österreich. Er ist in früheren Jahren als Musiker auf den Straßen Europas unterwegs gewesen und hat sich dabei die nötige Härte für einen Konzertmarathon geholt. Sein Debütalbum heißt „Bogus“.

„Wunderwelt“ aus Augsburg verstärkt das Aufgebot mit deutschem Elektro-Sound. Die Musiker um Sängerin Melissa spielten auf zahlreichen Konzerten, 2015 gewannen sie den „Band des Jahres“ Wettbewerb. Für die Aftershow-Party im Juli konnten die Killerpilze ihren befreundeten DJ „Der Typ mit dem Bart“ gewinnen. Er heißt im echten Leben Simon Gerber und ist aus dem Münchner Nachtleben nicht wegzudenken. 2017 hat er mit Freunden eine Bar eröffnet – wie man feiert, weiß er. Zwei weitere lokale Künstler sollen noch dazukommen, für die sich die Veranstalter einen Online-Wettbewerb ausgedacht haben. Er wird bald starten. (dz)

Mehr zum Donauside auch bei Facebook und dillingen-kulturing.de.