Orchestervereinigung spielt Beethoven

Die 7. Symphonie und ein Violinkonzert sind zu hören. Warum die Dillinger Musiker der Zeit etwas voraus sind

Auf dem Programm des Sommerkonzerts der Orchestervereinigung Dillingen stehen dieses Jahr zwei Werke von Ludwig van Beethoven. Die Orchestervereinigung ist damit ihrer Zeit etwas voraus, weil das Beethovenjahr zum 250. Geburtstag des Komponisten erst 2020 ansteht.

Unter der Leitung von Ludwig Hornung hat sich das Liebhaberorchester, bestehend aus ambitionierten Laien, die ihr Hobby neben der beruflichen oder schulischen Arbeit pflegen, zu einem achtbaren Klangkörper entwickelt. Ergänzt von Bläsern aus der Region werden am Samstag, 29. Juni, im Stadtsaal in Dillingen, zwei bedeutende Werke des großen Komponisten von insgesamt 44 Musikern aufgeführt.

Die im März 1812 entstandene 7. Symphonie gehört zur lebensfrohen Gruppe seiner Symphonien. Stellenweise scheint Beethoven hier sogar übermütig zu werden. Richard Wagner hat das Werk eine „Apotheose des Tanzes“ genannt, und Carl Maria von Weber meinte gar, man solle Beethoven dafür ins Irrenhaus schicken. So ungewöhnlich war diese Musik für die Zeit, in der sie entstanden ist. Am treffendsten hat vielleicht Romain Rolland Beethovens Siebte beschrieben – nämlich als „Orgie des Rhythmus“. Denn jeder melodische Ansatz wird hier sofort vom Rhythmus überrollt. Es scheint, als ob sich hier Beethovens kantiger Humor mit dem Aufbäumen gegen sein Schicksal – sein schwindendes Gehör – vereint.

Das zweite Werk Beethovens, das aufgeführt wird, ist das Violinkonzert, das bereits 1806 erschienen ist und schon damals als besonders virtuos galt. Heute ist es eines der beliebtesten Konzerte, und die Dillinger Musiker freuen sich, die Münchener Solistin Milena Wilke für die Aufführung gewonnen zu haben.

Milena Wilke wurde 1996 in Freiburg im Breisgau geboren. Sie ist Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe. Beim Deutschen Musikwettbewerb 2018 erhielt sie ein Stipendium in der Kategorie Violine solo, verbunden mit der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler (BAKJK). Seit 2019 studiert sie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin bei Antje Weithaas. (pm)

ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten gibt es im Bürgerbüro in Dillingen. Ermäßigte Karten für Schüler und Studenten nur an der Abendkasse. Kinder bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt.

