11:29 Uhr

Polizei fängt entlaufenen Bullen ein

Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei in Holzheim einen entlaufenen Bullen.

Das Tier ist am Dienstag gegen 8.30 Uhr ausgebrochen. Die Polizei suchte den Bullen mit einem Hubschrauber - und hat ihn zwei Stunden später wieder eingefangen.

Ein freilaufender Bulle hat am Dienstagmorgen die Gemeinde Holzheim (Kreis Dillingen) unsicher gemacht: Wie die Polizei mitteilt, sollte das Rind gegen 8.30 Uhr an einem Einsiedlerhof auf einen Anhänger verladen werden. Dabei sei das Tier entkommen und habe sich in die Waldstraße Richtung Ortsmitte aufgemacht.

Mit einem Polizeihubschrauber und vier Streifenwagen wurde nach dem geflüchteten Bullen gesucht. Der Landwirt versuchte außerdem mit einem Fangwagen und einem Lock-Rind ebenfalls, den entflohenen Stier wieder einzufangen. Rund zwei Stunden später gaben die Beamten auf Twitter Entwarnung:

UPDATE 10:23 Uhr: Der #Bulle konnte in #Holzheim eingefangen werden. Es besteht keine Gefahr mehr. — Polizei SchwabenNord (@polizeiSWN) 13. März 2018

Da das Tier zunächst in Richtung der stark befahrenen Augsburger Straße gelaufen war, wurde über den Verkehrsfunk vor dem entlaufenen Stier gewarnt.

Gegen 9.50 Uhr teilte ein Anwohner der Bachstraße mit, dass sich der Stier in den Innenhof eines landwirtschaftlichen Anwesens geflüchtet hatte, um sich von der aufregenden Flucht zu erholen. Bis zum Eintreffen des Eigentümers und der Einsatzkräfte war das Tier jedoch immer noch stark erregt und deshalb gefährlich.

Der Stier nutzte eine letzte Gelegenheit und versuchte aus dem Anwesen über die angrenzenden Gärten erneut in Richtung Dorfmitte zu fliehen. Nachdem der Stier mehrere Zäune beschädigt hatte, drehte er jedoch wieder um und ließ sich schließlich mit Hilfe des Landwirtes und seinem Lock-Rind im Innenhof eingefangen.

Gegen 10.20 Uhr meldeten die Einsatzkräfte, dass der Stier nun sicher verladen werden konnte. (AZ)

Themen Folgen