Prozess: Streit zwischen Straßenbauer und Autofahrer eskaliert

Plus Ein 50-Jähriger muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Dillinger Amtsgericht verantworten. Warum das Urteil trotzdem milde ausfällt.

Von Christina Brummer

Im Straßenverkehr liegen die Nerven oft blank. Manchmal reichen Kleinigkeiten und die Situation eskaliert. So war es auch im Juni vergangenen Jahres auf der Kreisstraße zwischen Deisenhofen und Lutzingen. Auf der Strecke waren gerade Markierungsarbeiten im Gange, Schilder wiesen auf die Baustelle hin, so erzählen es Angeklagter und Geschädigter übereinstimmend im Prozess. Der Angeklagte, ein 50-jähriger Fahrbahnmarkierer aus Niederbayern, muss sich vor dem Dillinger Amtsgericht nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Was war passiert?

Er bringt, so erzählt er es, mit seinem Team gerade Pfeilmarkierungen auf der Kreisstraße an, als sich das Auto eines jungen Mannes von hinten schnell der Baustelle nähert. „Am Vortag war es schon so, dass Warnschilder in den Straßengraben geworfen wurden, die Arbeit ist gefährlich, links und rechts fahren Autos vorbei“, beschreibt der 50-Jährige die Gemengelage, die zu der Auseinandersetzung führte.

Auto fährt zu schnell in die Baustelle: Arbeiter platzt der Kragen

Der Mercedesfahrer sei viel zu schnell gefahren, so der Straßenbauer. Erlaubt waren 30 Stundenkilometer, da die Fahrbahn auf einer Seite von den Markierungsarbeiten blockiert war. Er habe gewunken und schließlich dem herannahenden Mercedes eine Maurerkelle vors Auto geworfen, erklärt der Beschuldigte. Der Autofahrer sei dann rechts rangefahren und ausgestiegen. Es kam zu einem Wortgefecht, bei dem sich jedoch beide gut neun Monate später nicht mehr sicher sind, was genau gesagt wurde.

Dass er den Geschädigten einen „Wichser“ genannt habe, wies der Beschuldigte jedoch von sich. „Das würde ich nie sagen, höchstens vielleicht Hanswurscht“, bekräftigt er in der Verhandlung. Auf die verbale Auseinandersetzung folgt dann jedoch auch eine körperliche. Der Geschädigte sagte aus, er habe mit seinem Handy gefuchtelt und damit dem Beschuldigten auf den Kopf „geklopft“. Dieser berichtete jedoch von einer Ohrfeige seitens des Autofahrers. Er habe diesem daraufhin mit einem hölzernen Werkzeug „eine mitgegeben“.

Dabei sei der Holzstab abgebrochen. Der damals 29-Jährige sei daraufhin zurück zu seinem Wagen, eingestiegen und im Rückwärtsgang auf den 50-jährigen Straßenarbeiter zugekommen, berichtet der Beschuldigte. Dieser sei dem Wagen ausgewichen und habe in seiner Wut mit dem abgebrochenen Holzstab auf die Heckscheibe des Mercedes geschlagen. Die Scheibe ging dabei zu Bruch.

Geschädigter sieht die Situation ganz anders

Eine andere Version der Vorkommnisse auf der Staatsstraße schilderte der Mercedesfahrer, der als Zeuge geladen war, sich in der gleichen Sache jedoch auch noch einmal selbst in der Rolle des Beschuldigten wird vertreten müssen. Er berichtete, nicht nur der 50-Jährige habe auf ihn eingeschlagen, sondern auch einer seiner Kollegen. Zudem sei er nicht mutwillig mit dem Auto auf den Arbeiter zugefahren: „Ich wollte einfach nur weg, hatte meinen Hund im Auto“, sagte er vor Gericht. Außerdem sei vor ihm ein Wagen gestanden, er habe zurücksetzen müssen, um die Situation zu verlassen.

Richter David Wagner hatte aber neben den beiden Beteiligten auch noch weitere Zeugen geladen. Sowohl ein Kollege des Straßenarbeiters als auch ein zufällig vorbeigekommener Radler schilderten ihre Sicht der Dinge. Die Aussage des Kollegen war dabei recht nah an den Schilderungen des Beschuldigten. Für den Fahrradfahrer jedoch schienen die neun Monate seit dem Vorfall dazu geführt zu haben, dass wesentliche Details nicht mehr mit dessen Aussagen vor der Polizei passen wollten. Erst nach mehrfachem Nachfragen erinnerte sich der Rentner aus dem Landkreis, dass der Wagen den 50-jährigen Arbeiter hätte erwischen können, wäre dieser nicht rechtzeitig beiseitegesprungen. Der Richter beendete damit die Beweisaufnahme.

Urteil fällt milde aus: Freiheitsstrafe "unangemessen"

Der Staatsanwalt schenkte in seinem Plädoyer den Ausführungen des Angeklagten mehr Glauben als denjenigen des Geschädigten und forderte eine Geldbuße von 100 Tagessätzen. „Ich bin überzeugt, Sie sind falsch behandelt worden“, sagte er an den 50-Jährigen gewandt. „Ich glaube Ihre Geschichte.“ Dennoch sei der Tatbestand der Körperverletzung und Sachbeschädigung nicht von der Hand zu weisen.

Und auch eine Notwehr könne er nicht erkennen. Die Verteidigung plädierte auf ebenjene und forderte Freispruch. Richter Wagner folgte dieser Forderung nicht. Er verurteilte den 50-Jährigen zur Zahlung von 100 Tagessätzen à 60 Euro, dies sei bereits das absolute Mindestmaß, so Wagner. Das Strafrecht lasse bei solchen Taten auch eine Freiheitsstrafe zu, diese halte er jedoch für „absolut unangemessen“.

