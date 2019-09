vor 60 Min.

Psalmen im Spiegel der Jahrhunderte

Gesangverein gibt ein Benefizkonzert zugunsten der Basilika

Die Psalmen, die Gebete und Lieder des alttestamentlichen Gottesvolkes, sind einzigartig und zeitlos. Lob und Dank, Vertrauen, Bitte und Klage, das ganze Leben kann der Beter mit ihnen vor Gott tragen.

Dichter und Komponisten haben sich immer wieder von dieser unerschöpflichen Quelle geistlicher Ermutigung und des vertrauensvollen Gotteslobes inspirieren lassen. Der Gesangverein Dillingen unter Leitung von Xaver Käser lädt ein, sich auf diese Art musikalischen Betens einzulassen. Am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr erklingen in der Pfarrkirche St. Ulrich in Dillingen Psalmvertonungen verschiedener Epochen von der Gregorianik über Klassik und Romantik bis zum Neuen Geistlichen Liedgut, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Als Gäste wirken die Mezzosopranistin Iris Lutzmann und der Organist Günther Englert mit. In seiner Moderation wird Chorleiter Xaver Käser in die Spiritualität der Psalmen einführen. Der Eintritt zu diesem besonderen Kirchenkonzert ist frei. Spenden kommen in voller Höhe der Renovierung der Basilika St. Peter zugute. (pm)

