Steht in Deisenhofen ein französischer Baum?

Mit einem kleinen Quiz macht die Runde durch den Ort gleich doppelt so viel Spaß

Strahlend blauer Himmel, sonnige Temperaturen: Deisenhofen zeigt sich bei diesem Wetter von seiner besten Seite.

Startpunkt ist der Kirchplatz, von dort geht es nach rechts die Schulstraße entlang und am Kindergarten vorbei. An Pfosten hängen vor der Eingangstür verschiedene Begriffe wie „Wasser“.

Rechts und dann direkt wieder links führt der Rätselspaziergang die Kapellenstraße entlang. Aus den Gärten ist Musik und das Lachen von Kindern zu hören, Insekten summen und brummen ebenfalls. An einer Einfahrt wird vor einem anderen Tier gewarnt.

Der Kapellenstraße in Richtung Höchstädt folgend biegt nach einigen Metern rechts die Johann-Anwander-Straße ab. Diese verläuft leicht nach links versetzt geradeaus weiter an einem Holzhaus mit bunten Fensterläden vorbei.

Nach rechts geht es auf der Benedikt-Hillenmayr-Straße weiter, dann macht die Professor-Pfeifer-Straße ebenfalls nach links einen Bogen. An deren Ende und wieder auf der Benedikt-Hillenmayr-Straße angekommen steht ein Baum, über den einige Fakten auf einem daran befestigten Schild zu lesen sind.

Der nächste Streckenabschnitt führt die Moosstraße entlang nach rechts. Dort steht eine Bushaltestelle neben einem Hoch- und Niederspannraum.

Anschließend der Steinheimer Straße nach links folgend biegt wiederum nach rechts die Flurstraße ab. An deren Ende kommt ein Feldweg. Zwischen Äckern und mit einer schönen Kulisse hindurch gelangt der Rätselspaziergang wieder auf einen Teerweg, der nach rechts über den Klosterbach zur Mörslinger Straße führt.

Nachdem die Straße überquert ist, verläuft ein Fuß- und Radweg wieder in das Ortsinnere. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist und eine Pause braucht, kann dieses in einem der Ständer vor dem Friedhof abstellen.

Endspurt: Vorbei führt der Weg an Vorgärten, in denen neben einigen Dekorationsgegenständen auch der ein oder andere Pool steht, dann geht es zurück zum Kirchplatz. Ein Gebäude fällt in diesem Abschnitt aufgrund der roten Farbe besonders auf.