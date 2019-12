vor 27 Min.

Raphael Kübler gewinnt

Auch in diesem Schuljahr fand der alljährliche Vorlesewettbewerb der sechsten Jahrgangsstufen an der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen statt. Beide Klassen hatten heuer die Ehre, den Schulentscheid live mitzuerleben. Eine DAZ-Gruppe hörte ebenfalls gespannt zu.

Aufgeregt und voller Erwartungen gingen die Klassensieger der 6a, Leonie Ehnle und Hanna Biernacka, sowie Leon Reger und Raphael Kübler aus der 6b ins Rennen. Alle gaben ihr Bestes, doch Raphael Kübler gewann Publikum und Jury mit seinem Text aus „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ von J.K. Rowling gekonnt für sich. Auch mit einem Fremdtext aus „Die drei ??? – Die Legende der Gaukler“, erzählt von Christoph Dittert, erzeugte der Schüler gutes „Kopfkino“ bei allen Anwesenden. Als Schulsieger geht er in den Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Neben Schulleiterin Josefa Strehle saßen Heidi Hüll (Stadtbücherei Lauingen), Heinrich Kreuzer (6b), Michael Bugajski (6a), Benedikt Wagner und Anette Marx in der Jury. Den Siegern gratulierte Schulleiterin Josefa Strehle mit Buchpreisen der Buchhandlung Brenner und einem Nikolaus für den „süßen Zahn“. (pm) Bild: Anette Marx

