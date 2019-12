vor 21 Min.

Restkarten für Joe Gleixner

Auftritt in Gundelfingen

Das Orchester Joe Gleixner und der Chor der Montessori-Schule Günzburg bereiten sich in der letzten Probenphase auf das festliche Weihnachtskonzert am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, in der Stadtpfarrkirche Gundelfingen vor. Die Nachmittagsveranstaltung (16.30 Uhr, Einlass 15.45 Uhr) ist laut Mitteilung bereits restlos ausverkauft. Für die Abendveranstaltung um 19.30 Uhr (Einlass 18.45 Uhr) gibt es nur noch wenige Karten bei Musik Lederle in Günzburg (Telefon 08221/3674360) und bei Schreibwaren Gerblinger in Gundelfingen (Telefon 09073/7379). Es gibt freie Platzwahl. (pm)

Themen folgen