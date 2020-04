vor 16 Min.

Schwerer Arbeitsunfall in Dillingen

Ein Mann ist am Donnerstag in Dillingen schwer verletzt worden.

Mit schweren Verbrühungen ist ein Mann am Donnerstag ins Dillinger Krankenhaus gekommen.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag um 13.20 Uhr in Dillingen ereignet. In einem Betrieb in der Werner-von-Siemens-Straße wollte ein 31-jähriger Werksangehöriger an einer Maschine ein Ventil wechseln.

Wie die Polizei weiter mitteilte, strömte aus dem Ventil trotz abgesperrter Dampfzufuhr noch heißer Dampf aus. Der 31-Jährige erlitt dadurch schwerere Verbrühungen im Bauchbereich und musste mit dem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden. (pol)

