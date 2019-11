29.11.2019

Sie suchen Fachkräfte?

Fachkräfte werden im Landkreis Dillingen händeringend gesucht. Die Agentur für Arbeit in Donauwörth hat eine Idee, die Chefs helfen könnte. Auch die vielen leeren Ausbildungsstellen könnten so vielleicht besetzt werden.

Die Agentur für Arbeit in Donauwörth hat einen Tipp für Arbeitgeber

Immer mehr Firmen suchen händeringend Fachkräfte. Das merkt auch die Agentur für Arbeit in Donauwörth, die den Landkreis Dillingen betreut. Richard Paul, Vorsitzender der Agentur, erinnert nun an ein besonderes Modell, das bei dem Problem helfen könnte.

Am kommenden Dienstag, 3. Dezember, ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Diesen Tag möchte die Agentur für Arbeit zum Anlass nehmen, um Menschen mit Behinderung als Fachkräfte weiter in den Fokus der Unternehmen zu rücken. Denn dieses Potenzial könne laut Pressemitteilung helfen, die Auswirkungen des Bedarfs an Arbeits- und Fachkräften zu verringern. „So sind beispielsweise arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderung im Mittel sogar etwas höher qualifiziert als arbeitslose Menschen ohne Schwerbehinderung. Außerdem sind sie zumeist loyale und motivierte Mitarbeiter. Die Agentur für Arbeit Donauwörth unterstützt Arbeitgeber zudem bei der Finanzierung notwendiger Qualifizierungsmaßnahmen“, erklärt Richard Paul.

Die Zeiten, in denen man sich aus einer Vielzahl von Bewerbern die besten aussuchen konnte, seien längst vorbei. Daher gelte es, über alternative Wege der Fachkräftesicherung nachzudenken. „Als Agentur für Arbeit sehen wir hier drei Wege, die Betriebe beschreiten können: Das Ausbilden, Gewinnen und Entwickeln von Personal“, wirbt Paul.

Obwohl viele Unternehmen bereit wären, auszubilden, können längst nicht mehr alle Ausbildungsstellen besetzt werden: Es sind mehr Ausbildungsstellen vorhanden als Bewerber. „Um aber dennoch Nachwuchskräfte zu finden, sollten Chefs alle Möglichkeiten nutzen, ihr Unternehmen als attraktiven Ausbildungsbetrieb darzustellen, sei es über die sozialen Medien, Online-Börsen, die eigene Homepage oder auch Ausbildungsmessen. Für Betriebe, die auch schwächeren Jugendlichen eine Chance geben, bieten wir ein umfangreiches Förderspektrum an“, betont Paul.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth sind in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittlich rund 6300 Arbeitsstellen gemeldet. 82 Prozent davon sind Arbeitsstellen für Fachkräfte und Experten oder Spezialisten. Demgegenüber stehen 5800 Arbeitslose, von denen rund 59 Prozent beim Hauptberufswunsch eine Tätigkeit mit dem Anforderungsniveau Fachkraft, Spezialist oder Experte angegeben haben und entsprechend etwa 41 Prozent, welche sich eine Helfertätigkeit wünschen. Die Chancen, dennoch eine Fachkraft zu finden, erhöhen Arbeitgeber, wenn sie nicht die hundertprozentig passende Kraft suchen, sondern auch Kompromisse eingehen. Potenzial steckt unter anderem auch bei Menschen mit Schwerbehinderung.

Unter arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung ist der Anteil mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Agenturbezirk Donauwörth aktuell höher als bei Arbeitslosen ohne Schwerbehinderung. Wer eine Behinderung hat, ist zwar in einer Hinsicht eingeschränkt, hat aber in vielen anderen Belangen vielleicht gerade darum besondere Stärken entwickelt. Dabei zählt: Behinderung ist nicht gleich Behinderung.

Auch in der Entwicklung von Fachkräften aus der eigenen Belegschaft stecke ein großes Potenzial. Hierzu berät die Agentur für Arbeit Betriebe seit Jahresbeginn verstärkt, insbesondere über die Fördermöglichkeiten im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes, durch das die Weiterbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte massiv ausgeweitet wurden.

Unter der kostenfreien Rufnummer 0800/4 5555 20 erreichen interessierte Chefs ihren Arbeitgeber-Service vor Ort. Die Mitarbeiter beraten zu Unterstützungsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit rund um das Thema Fachkräftesicherung. (pm)

