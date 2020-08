vor 4 Min.

Sie war schon immer eine Macherin

So sah unsere gesuchte Person als Kleinkind aus. Sie wuchs gemeinsam mit zwei Geschwistern in Geratshofen auf.

Unsere Kandidatin war das Gesicht der Hauswirtschaft. 20 Jahre lang prägte sie einen Verein

Von Elli Höchstätter

Sie wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten oft von Medien um Tipps gebeten, wenn es um hauswirtschaftliche Themen ging. Die 69-Jährige aus Wengen war quasi das Gesicht der Hauswirtschaft. Unsere heutige Kandidatin prägte 20 Jahre lang den Verein „Hauswirtschaftlicher Fachservice“.

Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in Geratshofen mit zwei Geschwistern. Schon in der Schule war sie eine Macherin und wurde schnell zur Klassensprecherin ernannt. Auch in ihrem späteren Leben – seit ihrer Heirat wohnt sie mit ihrem Mann auf einem Bauernhof in Wengen – wollte sie mitgestalten. Die dreifache Mutter engagierte sich in Kindergarten und Schule, im Elternbeirat, sie war Ortsbäuerin in Wengen, zehn Jahre lang stellvertretende Kreisbäurin, wurde Pfarrgemeinderätin und zur Gemeinderätin in ihrem Wohnort gewählt.

Das, wofür die Hauswirtschaftsmeisterin steht, ist ein ganzheitlicher Lebensstil, der nachhaltig ist und Ressourcen spart. Hauswirtschaft aufs Putzen und Kochen zu reduzieren, wäre ein großer Fehler. Heute spricht man von Alltagskompetenzen, die man zum Führen eines Haushalts braucht.

Ihr Wissen erwarb sie sich an der Hauswirtschaftsschule in Wertingen und legte dort auch ihre Gehilfinnenprüfung ab. Damals gab es für die Mädchen übrigens noch ein Internat. Anschließend ergatterte sie aufgrund ihrer guten Leistungen ein Stipendium an der Bäuerinnenschule in Herrsching. In Kaufbeuren legte sie ihre Meisterprüfung ab. Fünfeinhalb Jahre arbeitete sie in den Landwirtschaftsämtern, Abteilung Hauswirtschaft, in Stadtbergen und Lauingen als Technikerin.

Vor 20 Jahren gründete sie zusammen mit sechs weiteren Frauen den „Hauswirtschaftlichen Fachservice“ im Landkreis Dillingen, der vom Bayerischen Staatsministerium angeregt worden war. Von Anfang an war sie erste Vorsitzende, ehe sie in diesem Jahr dieses Amt aufgab. Heute kümmert sie sich gerne um ihre sechs Enkelkinder im Alter von einem bis 21 Jahre oder werkelt in ihrem Garten.

Themen folgen