So geht die Dillinger Akademie mit dem Lockdown um

Plus Die Dillinger Akademie würde nächstes Jahr gerne etwas feiern, falls die Corona-Pandemie es zulässt. Dafür wurde das Gebäude schick gemacht.

Von Cordula Homann

Der neuerliche Lockdown im November wirkt sich auch auf den Betrieb der Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) aus.

Dort finden in diesen vier Wochen keine Präsenzveranstaltungen ab. Stattdessen werden, wie im Frühsommer auch, Webinare und Online-Veranstaltungen angeboten. Auch jetzt in den Herbstferien, so Alfred Kotter, Leiter der Einrichtung, seien die Zugriffszahlen auf das Online-Angebot sehr hoch: Seit Mitte September nahmen fast 12000 Lehrkräfte daran teil. „Wir sind in der Hinsicht richtig gut aufgestellt, das Online-Angebot ist ein Erfolgsmodell.“

Die Mitarbeiter der Dillinger Akademie sind motiviert

Der jüngste Schulleiter-Kongress mit 400 Teilnehmern, ebenfalls in rein digitaler Form, sei schon fast Routine gewesen. Die Mitarbeiter der Akademie seien motiviert und kreativ, deswegen sei das Lehrangebot online so gut aufgestellt, freut sich der Chef.

Dennoch hofft auch er auf ein Ende der Corona-Pandemie. Dann könnte die ALP im Sommer 2021 ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Ein Programm gibt es schon. Und herausgeputzt ist sie auch.

