14:25 Uhr

Sonne(n) mit Verstand

Im Dillinger Eichwaldbad gibt es am Donnerstag eine besondere Aktion.

Im Eichwaldbad in Dillingen findet am Donnerstag, 19. Juli, die vom Fachbereich Gesundheit am Landratsamt initiierte Aktion „Sonne(n) mit Verstand“ statt, die wegen der ungünstigen Witterung Ende Juni kurzfristig abgesagt werden musste. Die Kindergesundheit steht dabei im Mittelpunkt des Aktionstages, der bei guter Witterung von 14 bis 17 Uhr veranstaltet wird.

Zum Sommer passend werden die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Gesundheit unter dem Motto „Sonne(n) mit Verstand“ zum Thema „Wirksamer Sonnenschutz“ beraten. Am Informationsstand des Gesundheitsamtes können Kinder und Erwachsene ihr Wissen zum Sonnenschutz testen und an einem Glücksrad attraktive Preise gewinnen. Außerdem werden Informationsmaterialien bereitgehalten und Fragen zum Thema Kindergesundheit beantwortet.

„Olaf und Dorie“ von Walt Disney schauen auch in Dillingen vorbei

Unterstützt wird die Aktion dieses Jahr wieder von den Disney Figuren „Olaf und Dorie“. Die Kinder können vor Ort bei der Wasserwacht gegen eine geringe Gebühr ein Schwimmabzeichen machen und dieses auf einer zur Aktion gehörigen Homepage hochladen und somit ein kostenloses Disney-Spaßpaket erhalten. Nähere Informationen gibt es während der Aktion. (pm)

Themen Folgen