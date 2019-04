vor 51 Min.

Soziale Gerechtigkeit bewegt

Der Dillinger VdK ehrt langjährige Mitglieder. Auch in diesem Jahr hat der Verein noch einiges vor

Die Frühjahrsversammlung des VdK-Ortsvereins Dillingen fand im Seniorensaal des Heilig-Geist-Stifts in Dillingen statt. Vorsitzende Margit Hintermayer begrüßte neben vielen Mitgliedern und Freunden des Vereins auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz sowie den Kreisvorsitzenden Georg Böck.

Zu Beginn bedankte sich die Vorsitzende bei allen Mitgliedern für die jahrelange Treue zum Sozialverband VdK, insbesondere zum Ortsverband Dillingen. Dieser hat zum 1. April 536 Mitglieder. Diese positive Entwicklung zeige laut der Vorsitzenden, dass das Thema Soziale Gerechtigkeit die Menschen bewegt.

In ihrem Jahresrückblick berichtete sie über die vielen Aktionen des Ortsverbands wie Muttertags- und Vatertagsausflug in das Freilichtmuseum Glentleiten mit Schifffahrt auf dem Staffelsee, den Mehrtagesausflug in den Schwarzwald und das Elsass oder die Herbstveranstaltung mit Fachanwältin Karin Herkner mit einem Vortrag zum Thema „Wie vererbe ich richtig“. Anschließend trug Schatzmeister Wolfgang Losleben den Kassenbericht des Jahres 2018 vor. In seiner Rede dankte Kreisvorsitzender Georg Böck dem Ortsverband Dillingen für seine vorbildliche Arbeit und wies daraufhin, dass der Sozialverband nach wie vor ein starker Wegbegleiter für hilfesuchende Menschen ist und den Mitgliedern Halt und Stütze im Leben gibt. Großes Interesse herrschte am Lichtbildervortrag von Oberbürgermeister Frank Kunz. In seinem Vortrag betonte das Stadtoberhaupt das Wachstum der Stadt Dillingen wirtschaftlich wie auch sozial. Kunz appellierte an die Mitglieder, bei der Begrünung der Gärten und Grünanlagen mitzuwirken, um das Insektensterben einzudämmen. Dem Vorstand des Vdks sprach er seinen Dank aus und lobte den ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Mitbürger.

Ein weiterer Tagespunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Der Kreisvorsitzende sowie OB Kunz würdigten die langjährige Treue mit einer Urkunde und einer Ehrennadel sowie einem kleinen Präsent. Für 20 Jahre wurden geehrt: Brigitte Weitkamp, Resi Seemann, Albert Schneid, Siegfried Schmohel, Maria Kreischer, Marianne Kneisle und Josef Baumann; für 25 Jahre: Otto Wex, Giesela Veh, Zeki Söyke, Christine Schramm, Edith Richter, Berta Reile, Heinz Posselt, Alfred Hartmann und Josefine Baumann. Für 30 Jahre Barbara Walter, Paul Schmid, Friedrich Rieger, Monika Merkt, Candita Kindl, Gottfried Kaupa, Hubert Herreiner, Erika Abendthum – und für 40 Jahre Hermine Bastians.

Zum Abschluss berichtete die Vorsitzende Margit Hintermayer in ihrer Vorschau von weiteren Aktivitäten wie etwa den Muttertags- und Vatertagsausflug am 9. Mai nach Rothenburg ob der Tauber mit Besuch des Schlosses Schillingsfürst, den Fünf-Tages-Ausflug ins Salzkammergut sowie den herbstlichen Nachmittag am 19. Oktober bei Kaffee und Kuchen mitgestaltet von Inge Grein-Feil mit dem Thema „Benützen sie ihr Gehirn, sonst tun es andere“. (dz)

