Spende an „Lichtblicke“

Kings Road Pub hilft krebskranken Kindern

Mit Freibier und Grillwürsten sammelte das Kings Road Pub in Dillingen bei ihrer Cool-Water-Grill-Challenge, für die sie von der Theatergruppe Lutzingen nominiert wurden, jede Menge Spenden. Und so konnten Rita und Matthias Stutzmüller am Schluss Edeltraud Stehlmann 450 Euro für die Elterninitiative Lichtblicke, die sich um krebskranke Kinder kümmert, übergeben. (pm)