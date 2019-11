vor 35 Min.

Streit eskaliert: Nachbarn kriegen sich in die Haare

Zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße in Bachhagel hatten sich am Freitagabend gegen 20.20 Uhr Meinungsverschiedenheiten entwickelt.

Nach Angaben der Polizei schlug daraufhin einer der beiden den anderen mit der rechten Faust auf die Wange, stieß ihn gegen eine Wand und zog ihn anschließend an den Haaren. Dadurch verletzte sich der 24-jährige Mann leicht. (pol)

