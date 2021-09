Ausweichmanöver missglückt: 67-Jähriger landet bei Syrgenstein im Graben

Ein Kleinbus-Fahrer hat den Autofahrer gerammt.

Am Donnerstag gegen 8.30 Uhr wollte ein 24-jähriger Fahrer eines Kleinbusses auf der Staatsstraße 2025 bei Syrgenstein einem vor ihm verbotswidrig abbiegenden Autofahrer ausweichen und prallte in die rechte Fahrzeugseite des Pkws. Im Anschluss schleuderte der Autofahrer gegen einen Baum und landete in einem angrenzenden Graben.

Hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen

Der 67-jährige Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Fahrer des Kleinbusses und dessen vier Insassen blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 27.250 Euro. (pol)