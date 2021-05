Tandems und Tutoren sind am Dillinger Sailer-Gymnasium im Einsatz

So versucht das Dillinger Sailer-Gymnasium, den Fünftklässlern den Übertritt zu erleichtern.

Viele Eltern machen sich derzeit Sorgen, ob ihr Kind für das Gymnasium geeignet ist. Gerald Bayer, stellvertretender Schulleiter am Dillinger Sailer-Gymnasium, findet das ganz verständlich. Auch dort kommt im September bereits der zweite Übertrittsjahrgang an die Schule, bei dem der Präsenzunterricht eingeschränkt war und weiterhin ist.

Schulleiter Oberstudiendirektor Kurt Ritter ist sich mit seinem Kollegium einig, dass eventuell vorhandene schulische Defizite bei den neuen Schülerinnen und Schülern auf jeden Fall aufgefangen werden können. Dazu müssen die Neugier und der Lernwille der Kinder gefördert werden.

So lautet das Jahresmotto 2021/22 am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen: „Mehr Mensch pro Schülerin und Schüler“. Darüber informiert die Einrichtung in einer Pressemitteilung.

Was es mit "Team-Teaching" am Dillinger Sailer-Gymnasium auf sich hat

Bereits in diesem Schuljahr läuft das Projekt „Team-Teaching“, das im kommenden Schuljahr insbesondere in der 5. Jahrgangsstufe intensiviert und ausgebaut werden soll. Hierbei werden vor allem in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch zwei Lehrkräfte eine Lerngruppe gemeinsam unterrichten. Der Unterricht wird von den beiden pädagogischen Fachkräften zusammen geplant, durchgeführt und anschließend besprochen und ausgewertet. Klassenleiter und Fachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung können durch die Unterstützung der „Tandem-Lehrkraft“ den Unterricht noch genauer auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausrichten.

Die Schule wird außerdem wieder am Praxisprojekt „Lehr:werkstatt“ teilnehmen, das vom Zentrum für Lehrerbildung und interdisziplinäre Bildungsforschung an der Universität Augsburg organisiert wird. Lehramtsstudierende und Lehrkräfte arbeiten dabei in Tandems über ein Schuljahr hinweg kontinuierlich zusammen. Die individuelle Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler steht somit im Vordergrund.

Zwei Lehrer, eine Lerngruppe - welche Vorteile bittet das?

Eine Lehrkraft kann unterrichten, während die andere beobachtet oder die Schülerinnen und Schüler berät und unterstützt. Alternativ unterrichten die Lehrkräfte parallel die dann geteilte Klasse in zwei Kleingruppen auf unterschiedlichem Niveau, oder die Klasse arbeitet selbstständig an einem Wochenplan und an verschiedenen Lernstationen und die Lehrkräfte stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Schüler erfahren durch das Tandem kooperative Verhaltensweisen und erhalten mehr Aufmerksamkeit, Unterstützung und Rückmeldung von den Lehrkräften. Häufig, so Schulleiter Ritter, lasse sich die Konzentration der Klasse länger aufrechterhalten, wenn sie von einem Tandem unterrichtet wird. Das gemeinsame Unterrichten und Lernen ermöglicht des Weiteren eine größere Methoden- und Perspektivenvielfalt und wesentlich mehr Differenzierungsmöglichkeiten.

Dem Motto „Mehr Mensch pro Schülerin und Schüler“ folgend, spricht sich das Sailer-Gymnasium auch gegen eine Kürzung der Sommerferien aus: „Ferien sind für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig, um den eigenen Akku wieder aufzuladen und mit frischer Energie in das kommende Schuljahr zu starten“, betont Schulleiter Ritter in diesem Zusammenhang.

Ein Lehrer-Schüler-Team hilft den Schülern in den ersten Wochen am Dillinger Sailer-Gymnasium

Die neuen Fünftklässler werden ab September von einem Lehrer-Schüler-Team unterstützt, das gerade in den ersten Schulwochen das Ankommen erleichtern soll, wie Unterstufenbetreuer Stephan Seiler hervorhebt. Die speziell ausgebildeten Tutorinnen und Tutoren sowie die Klassenleiter sollen dabei stets Ansprechpartner sein, damit einerseits das Ankommen im Klassenverband und in der neuen schulischen Umgebung möglich wird und gelingt und andererseits der sanfte Übergang umgesetzt werden kann. So werden Inhalte aus der Grundschule aufgegriffen, aufgefrischt und vertieft, damit alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Startbedingungen haben.

Erstmals werden zusätzlich im kommenden Schuljahr ausgebildete Schüler als „Medienscouts“ vor allem die Fünftklässler im verantwortungsvollen und sinnvollen Umgang mit digitalen Medien von Anfang an unterstützen.

Außerdem gibt es laut Pressemitteilung ein umfangreiches Fremdsprachenangebot: So können im Laufe der Schulzeit sechs verschiedene neue Sprachen erlernt werden: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Latein und Altgriechisch.

So melden Eltern ihre Kinder am Dillinger Sailer-Gymnasium an

Eltern, deren Kinder ab kommendem Schuljahr das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium besuchen wollen, können ihr Kind bereits anmelden. Die auszufüllenden Unterlagen finden sich auf der Homepage www.sailer-gymnasium.de unter der Rubrik „Übertritt“.

Dort können Eltern auch ihren persönlichen Anmeldetermin buchen. Die persönliche Anmeldung findet im Sekretariat des Sailer-Gymnasiums vom 10. bis 14. Mai zu folgenden Zeiten statt: Montag, Dienstag und Mittwoch von 8 Uhr bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Dazu sind folgende Unterlagen mitzubringen: eine Geburtsurkunde der Schülerin / des Schülers oder das Familienstammbuch (nur zur Einsicht, nicht zum Verbleib an der Schule), der Sorgerechtsbeschluss bei Alleinerziehenden, Unterlagen zum Masernschutzgesetz, das Übertrittszeugnis der Grundschule im Original (dieses verbleibt an der Schule).

Die Anmeldung ist unabhängig davon, ob ein Probeunterricht erforderlich ist. (pm)

